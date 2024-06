Z vstopom v politiko so za vedno ožigosani

V nadaljevanju preberite:

Spletna stran je v prenovi, se nam je izpisalo, ko smo skušali preveriti, kaj je ostalo od Inštituta 1. maj, ki sta ga konec leta 2022 ustanovila takratna predsednica SD Tanja Fajon in glavni tajnik stranke Klemen Žibert; oba nista več na teh funkcijah. Inštitut je bil ustanovljen na nekdanjem sedežu SD v vili na Levstikovi v Ljubljani in je stranki plačeval 13.500 evrov najemnine na mesec, pojavili so se tudi očitki o obvodnem financiranju stranke. Na inštitutu je dobilo zaposlitev nekaj strankinih kadrov, ki pa so se po aferi z nakupom stavbe na Litijski cesti in prekinitvi pogodbe s SD umaknili in si našli službe drugje.

Ena od tistih, ki so si po aferi Litijska poiskali novo službo, je nekdanja ministrica za delo Anja Kopač. Z inštituta je odšla na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki ga vodi njen strankarski kolega Branko Gabrovec. Kako je dobila službo? O doživljenjski ožigosanosti govori še en minister, tretji pa, da se do nekdanjih politikov mediji obnašamo, kot da so kanta za smeti.