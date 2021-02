Za bruseljskim krmilom Slovenijo čaka čer vladavine prava

V nadaljevanju preberite:

Vladavina prava je osrednje področje evropskega komisarja za pravosodje Didiera Reyndersa. Danes bo s poslanci državnega zbora razpravljal o prvem poročilu o vladavini prava v EU, ki ga je evropska komisija prvič objavila konec septembra lani. V njem so za vsako državo članico temeljito analizirali položaj na področju pravosodja, medijskega pluralizma, bitke proti korupciji.

»Imamo 'škatlo za orodje' z različnimi instrumenti. Poskušamo uporabiti vse, ki so na razpolago,« je Belgijec Reynders o bitki za vladavino prava v EU povedal v pogovoru za Delo. Napovedal je, da bo evropska komisija drugo poročilo objavila že julija. Tako da bo slovensko predsedstvo v svetu EU lahko organiziralo splošno razpravo o ugotovitvah v njem. Pozneje bo – tako kot nemško in portugalsko pred njim – opravilo še razpravo s petimi državami članicami.

Čeprav je vodja diplomacije Anže Logar 7. člen pogodbe o EU, po katerem potekajo postopki proti Madžarski in Poljski, v Politicu označil za neizvedljiv, komisar Reynders pričakuje, da bo Slovenija glede tega dejavna. Tako bi pripravila razpravo o stanju stvari v postopkih po 7. členu kot tudi zaslišanje. To je nazadnje potekalo leta 2019. Pogoj za takšno obravnavo je boljši epidemiološki položaj, ki bo omogočil fizično zasedanje ministrov.