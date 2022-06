Za delo v jami je potrebna tudi dobra hrana

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je začel zbirati podpise za dostojno malico v skupini Premogovnik Velenje. Zahtevajo, da PV in HTZ Velenje zagotovita povračilo stroškov za prehrano v višini 7,91 evra. V reprezentativnem Sindikatu PV so že februarja dali poziv na sindikate in ministrstvo za finance, da bi višino še neobdavčenega nadomestila za malice uskladili z rastjo življenjskih stroškov, a se to še ni zgodilo. Čeprav se pri malicah borita za isto stvar, sta sindikata na bojni nogi. Sindikat PV je vložil tudi tožbo zoper SDRES, ker naj bi SDRES izjavljal neresnice glede zamrznjenih plač.

Zaposleni v PV dobijo za malico 6,12 evra nadomestila, kar je največ, kar je še neobdavčeno. Od tega dobijo 4,62 evra na kartico za malico, razliko do 6,12 evra jim nakažejo na osebni račun pri plači. Če je prej ta razlika dejansko ostala še za kaj drugega in bila nekakšen socialni korektiv, pa jo zdaj malodane vsak dan porabijo za plačilo malice. Cene so se namreč močno zvišale, je povedal Asmir Bećarević iz SDRES: »Vse se draži iz meseca v mesec, naše plače pa ne rastejo od leta 2019. Knapi so to še nekako požirali, ne morejo pa požreti tega, kar se je začelo dogajati z našo malico. Živimo v 21. stoletju, govorimo o digitalizaciji, pozabljamo pa na prehrano. Človek mora za varno delo tudi kvalitetno jesti.«

Asmir Bećarević, predsednik SDRES. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Cena toplih malic sicer ostaja 4,62 evra, a rudarji, ki gredo v jamo, tople malice ne dobijo, čeprav Bećarević pravi, da v tujini rudarjem tudi to omogočajo: »Lažje je knapu zaviti četrt kruha, pol čebule, dve kranjski in pojdi delat.« V SDRES so fotografirali posamezne malice in njihovo ceno. Za četrt kruha, hamburško slanino, majonezo in majhno, v plastiko zavito tortico, odštejejo rudarji šest evrov. Tudi pogoji so slabi, pravi: »V jami ni stolov, ničesar, moraš se znajti. Včasih ješ kar v vodi, včasih stoje. Če delodajalcu ni mar, da bi zagotovil vsaj kvalitetno prehrano, če že ne more zagotoviti pogojev, moramo temu narediti konec.« V četrtek so tako začeli zbirati spletno peticijo, jutri še pisno in ko bodo zbrali 600 podpisov, bodo zahteve po nadomestilu za malico v višini 7,91 evra predali poslovodstvu PV in HTZ.

Tožba

Tudi v Sindikatu PV so že opozorili na problem malic, je dejal predsednik Simon Lamot: »Na poslovodstvo smo naslovili pobudo, da bi vrnili ključnih šest malic na ceno 4,62 evra.« Dodal je, da pa bi bilo najhujše, če bi sicer dobili več denarja, a ostali brez možnosti malice v podjetju: »Enostavne rešitve ni. Ne pristajam na to, da bi si naši rudarji ali zaposleni na težkih delovnih mestih najprej nesli malico na avtobus, skozi obe garderobi, potem pa v jamo. Pri mlajših vemo, kako je – vsaj enkrat na teden bi jo pozabili.«

Predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot, SPESS-PV FOTO: Špela Kuralt/Delo

Verjetno bi sindikati lažje kaj izpogajali, če bi sodelovali. Tako pa Sindikat PV toži SDRES, je povedal Bećarević: »Navajajo, da so naše izjave neresnične, da niso oni podpisali soglasja o zamrznjenih plačah, kar ne drži. Na podlagi njihovega soglasja iz leta 2019 na Splošni akt o plačah so danes plače zamrznjene. To je dejstvo. Niso zrasle niti za cent.« Lamot odgovarja, da plače niso zamrznjene, da pa se res niso zvišale. Poudaril je, da se po Splošnem aktu plače zvišujejo kot na panožnem nivoju najnižje osnovne plače. Te so sicer tako nizke, da tudi zdaj, ko se bodo s 1. 6. zvišale za dobre štiri odstotke, se zaposlenim v PV zaradi tega ne bo nič poznalo. A Lamot poudarja, da se prav na podlagi izpogajanih višjih najnižjih osnovnih plač v panogi, pogajajo tudi na ravni skupine PV: »Ko se bomo izpogajali še za to, se bo ljudem poznalo pri plači.« Kaj so izpogajali, bo morda znano že prihodnji teden, cilj pa je višje povišanje kot na ravni panoge.