Za družinsko medicino spet malo zanimanja

Slovenija bi potrebovala dodatnih 1100 družinskih zdravnikov, če bi se želela uvrstiti v povprečje držav EU po družinskih zdravnikih na tisoč prebivalcev. A po sedanjih trendih tega ne bomo dosegli nikoli. Tudi letošnji razpis za specializacije je privabil na razpisanih 55 mest za družinsko medicino zgolj 21 zdravnikov. Ti niti odhodov svojih starejših kolegov v pokoj ne bodo mogli nadomestiti.



Marca je bilo razpisanih 258 mest za specializacije iz več kot 40 medicinskih specialnosti. Nanje se je prijavilo 210 kandidatov, se je pokazalo, ko so konec aprila odprli prispele vloge. Na nekatera mesta se je prijavilo več kandidatov, nezasedenih pa je ostalo kar 125 mest.



Največ jih je bilo letos razpisanih za družinsko medicino – 55, sledijo interna medicina s 23 mesti, pediatrija z 20, anesteziologija s 13, psihiatrija z 12 in radiologija z desetimi mesti. A tudi te specialnosti, ki jih potrebuje Slovenija največ, so ostale delno nezasedene. Razpis zadnjih pet let nastaja pod okriljem ministrstva za zdravje, in ne več v okviru zbornice, kakor je bilo prej.