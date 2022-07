Za gasilci na Krasu težka noč

Za gasilci, ki se na Krasu borijo z obsežnim požarom, je naporna noč. Kot je povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, so se spopadali z dvema požaroma v bližini Kostanjevice na Krasu, torej na območju, kjer se je že v sredo ogenj nevarno približal naselju. Obe žarišči so gasilci obvladali in omejili.

Kot je za STA povedal Ervin Čurlič iz regijskega štaba civilne zaščite, se je ponoči požar v bližini Kostanjevice na Krasu dvakrat obnovil. Težavo namreč predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva iz prve svetovne vojne, zaradi katerih ognja ne morejo gasiti v središču požara. So pa oba požara uspeli omejiti.

Čurlič se boji, da se bo požar v primeru vetra ponovno razplamtel. Kakšna bo danes situacija z vetrom, je po njegovih besedah težko napovedati, saj se razmere zelo hitro spreminjajo.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Ker gasilci zaradi varnosti ne morejo dostopati do središča požara, je edina možnost, da ga pogasijo, gašenje s helikopterji. Ti ponoči ne morejo leteti, se bodo pa v gašenje znova vključili danes. Prav tako bodo požar predvidoma gasili z letalom Pilatus, na voljo pa naj bi bilo tudi letalo Canadair.

Ponoči je bilo na terenu več kot 800 gasilcev, na Kras pa prihajajo še nove enote, so zjutraj sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite. Zaradi utrujenosti in izčrpanosti gasilcev, sploh po včerajšnji »hudi uri«, so namreč nujno potrebne rotacije ekip, opozarjajo v regijskem štabu.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je v pogovoru za TV Slovenija v sredo zvečer ocenil, da gre za doslej največji požar v Sloveniji.

Ogenj je uničil velikanske površine gozda in podrasti, k sreči pa so uspeli gasilci z velikimi napori do srede zvečer pred ognjem obraniti hiše.

Prebivalci Sel na Krasu, Hudega Loga, Korit na Krasu, Nove vasi in dela Mirna, ki so jih preventivno evakuirali, pa so se do večera povečini lahko vrnili na domove. Evakuiranih je bilo skupaj okoli sto ljudi.