Za levi Demos še največ zanimanja kaže Levica

V nadaljevanju preberite:

Po spodleteli konstruktivni nezaupnici vladi Janeza Janše, ki jo je sredi februarja izpeljala četverica levosredinskih strank bivše Koalicije ustavnega loka (Kul), je vprašanje nadaljnjega sodelovanja med njimi zastalo. Zdaj je civilnodružbeno Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo poslalo pobudo za ustanovitev nekakšnega levega Demosa, katerega cilje je, da bi stranke SD, LMŠ, Levica in SAB sklenile predvolilno koalicijo. V največji opozicijski stranki LMŠ pravijo, da so opozicijske stranke sorodne, a hkrati samostojne, saj imajo na reševanje določenih izzivov različne poglede.