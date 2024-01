Za policiste silvestrska noč minila razmeroma mirno

Silvestrska noč je bila za policiste delavna, a je minila razmeroma mirno. Za varnost je po državi skrbelo več kot 650 policistov, kljub številnim dogodkom na prostem pa hujših kršitev niso beležili, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Policisti so bili prisotni na večjih javnih prireditvah oz. silvestrovanjih. Na interventni številki policije 113 pa so ob prehodu v novo leto v 12 urah prejeli 890 klicev. Med 311 interventnimi dogodki je bilo devet takšnih, ki so terjali nujno ukrepanje.

Več prejetih prijav se je nanašalo na rabo pirotehničnih sredstev in požarov, do katerih bi lahko prišlo zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, so pojasnili mariborski policisti.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so imeli gasilci v silvestrski noči veliko dela z gašenjem zabojnikov za odpadke v več krajih po državi. Več kot 60 gasilcev je v nedeljo okrog 21.30 v Želimljah v občini Škofljica gasilo goreči kozolec ter izpod njega rešilo kmetijsko mehanizacijo, v Mariboru pa je nekaj pred 19. uro zaradi odvrženega pirotehničnega sredstva zagorel avtomat za pijače.

Policisti so med drugim obravnavali 15 prometnih nesreč, 63 kršitev javnega reda in miru ter 21 kaznivih dejanj. V 11 prometnih nesrečah je nastala gmotna škoda, v treh so bili udeleženci lažje poškodovani, v eni pa težje. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so policisti enemu vozniku tudi zasegli vozilo, so našteli na Generalni policijski upravi.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti po državi opravili 32 intervencij na javnem kraju, 31-krat pa so posredovali v zasebnih prostorih. Dva kršitelja, ki sta kljub opozorilom nadaljevala s prekrškom, so pridržali.

Med kaznivimi dejanji so obravnavali štiri vlome, dve tatvini, deset poškodovanj tuje stvari, eno povzročitev telesnih poškodb, dve nasilji v družini ter eno nasilništvo.

Manj kot uro po polnoči se je na regionalni cesti v Rogozi v občini Hoče-Slivnica zgodila prometna nesreča, ko je 22-letni voznik osebnega avtomobila zaradi odvzema prednosti v križišču trčil v nasproti vozeči osebni avtomobil, katerega je vozil 42-letni voznik. Na kraj so prišli policisti policijske postaje Rače, ki so ugotovili, da je 42-letnik vozil pod vplivom alkohola, zato bodo zoper njega podali obdožilni predlog. Zoper 22-letnika pa bodo podali kazensko ovadbo.

Pestra noč za dežurne v UKC Ljubljana

Dežurni na Pediatrični kliniki so imeli na silvestrsko noč obilico dela v sprejemni urgentni ambulanti, saj je bilo pregledanih 30 otrok. Klinika je bila sicer po besedah dr. Maje Česen Mazić, dr. med. relativno prazna in mirna, razen na KO za pulmologijo. Najbolj pa jih je razveselilo dejstvo, da so obravnavali samo dva otroka v alkoholnem opoju, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Na Internistični prvi pomoči Interne Klinike UKC Ljubljana je bilo v preteklih 24 urah obravnavanih 53 bolnikov, od tega v nočni izmeni z 31. 12. na 1. 1. kar 31, je povedala Sara Kladnik. Silvestrska noč je bila zelo pestra, obravnavali so štiri zastrupitve z alkoholom in prepovedanimi substancami, veliko zahtevnih urgentnih ambulant v zvezi s srčnimi motnjami, en bolnik je bil zaradi življenjske ogroženosti premeščen v enoto za intenzivno medicino, en bolnik pa je zaradi septičnega šoka preminil. Opravili so veliko urgentnih preiskav (CT, RTG, odvzemi krvi). Ob prihodu dnevne ekipe je na hodniku čakalo 22 pacientov, večina na prosto posteljo na internih oddelkih.

V Urgentnem kirurškem bloku Kirurške klinike UKC Ljubljana so v zadnjih 24 urah pregledali in oskrbeli 152 poškodovancev, od tega po 57 po 19. uri. Opravili so 38 malih operativnih posegov in tri velike, 16 pacientov so oskrbeli v mavčarni, 18 jih je potrebovalo hospitalizacijo na KO za travmatologijo. Med poškodovanci je bilo tudi sedem udeležencev v pretepu, štirje smučarji in štirje z opeklinami ter dva poškodovana v prometni nesreči.

Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana po besedah dežurne zdravnice, specializantke infektologije Veronike Braune Kozjek na »najdaljšo noč v letu« ni bilo večjih odstopanj od siceršnjih noči, saj so na gnečo in polne hodnike že navajeni. V njihovi urgentni ambulanti je bilo pregledanih 17 bolnikov, sedem pacientov je bilo sprejetih na kliniko, največ zaradi okužbe s covid-19.

V Službi za urgentno nevrologijo Nevrološke klinike so imeli na silvestrovo 23 pregledov, od tega so jih hospitalizirali osem. Od polnoči naprej so oskrbeli še štiri nujno napotene paciente, od katerih en potrebuje nadaljnje zdravljenje na kliniki.

Reševalne ekipe Reševalne postaje UKC Ljubljana so v noči na 1. 1. 2024 od 19.00 do 6.30 opravile 66 intervencij, od tega je bilo 27 nujnih in 39 nenujnih voženj. Obravnavali so 44 pacientov z obolenji internistične narave, pet poškodovancev in opravili nekaj nenujnih reševalnih prevozov, je povedal vodja izmene Marko Mustar.