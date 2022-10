Za vodooskrbo Istre bi potrebovali dodatno reko

V nadaljevanju preberite:

V Rižanskem vodovodu bodo zagate prihodnjega sušnega poletja predvidoma rešili s povezavo z Miljskim vodovodom na italijanski strani in pričakovano povečanimi količinami akumulacije hrvaškega Istarskega vodovoda v Buzetu. »V Istro bi morali na dolgi rok pripeljati surovo rečno vodo, ki bi jo po potrebi črpali iz akumulacije,« trdi direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj. Po opustitvi državnega prostorskega načrta za zajetje Padež-Suhorica v Brkinih so glede tega spet na začetku.

»Povezava vodovodov je začasna, ni pa najboljša dolgoročna rešitev, saj so potrebe po vodi v Istri izrazito sezonsko naravnane. Za vzdrževanje primernosti cevi se bo morala skoznje ves čas pretakati določena količina vode, ki pa je večino leta ne bodo potrebovali. Če pa bi imeli dostop do surove neprečiščene vode, bi to lahko hranili v eni ali več akumulacij,« razlaga Pregelj.