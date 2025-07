Zakaj koalicija jutri ne bo potrjevala vseh štirih zakonov, ki so dobili veto

Po včerajšnjem vetu državnega sveta na zakone o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o medicinski konoplji, o gostinstvu in o zaščiti živali se je pričakovalo, da bo koalicija na izredni seji državnega zbora znova potrdila vse štiri, še preden se bodo vsi poslanci odpravili na dopust.

A po zadnjem usklajevanju je z dnevnega reda izpadel zakon o gostinstvu, zato je opozicija že sprožila namigovanja, da morda ne uživa več podpore niti v koaliciji. Znano je namreč, da so ukrepe omejevanja kratkoročnega oddajanja večkrat rahljali – tudi na pobudo gospodarskega ministra in predsednika SD Matjaža Hana, kjer so zakon spisali.

V poslanski skupini SD pravijo, da koalicija še vedno podpira zakon, a da so preostale zakone želeli potrditi čim prej, saj da blokirajo druge predpise – njihove obravnave ne morejo začeti, dokler ni odločeno o teh. Z zakonom o gostinstvu pa se menda ne mudi, saj da se prvi členi začnejo uporabljati šele 1. januarja 2026, nekateri glede sobodajalstva pa šele leto dni kasneje.

V koaliciji zagotavljajo tudi, da bi preostali trije zakoni, o katerih bodo ponovno odločali jutri, morali dobiti potrebnih 46 poslanskih glasov za ponovno sprejetje.

Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nasprotniki zato že žugajo z naknadnim zakonodajnim referendumom, za katerega so se že lotili zbiranja podpisov – pobudnik je Aleš Primc, a pričakovati je, da bi se mu v nadaljevanju lahko pridružili v SDS in NSi.