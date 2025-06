Časovna omejitev pri kratkoročnem oddajanju za le desetino občin

Koalicija je zaradi številnih pripomb zakonodajno-pravne službe državnega zbora k noveli zakona o gostinstvu spremenila koncept regulacije kratkoročnega oddajanja nepremičnin za turistične namene in s tem tudi zrahljala omejitve za to dejavnost. Parlamentarni odbor naj bi o spremembah odločal v petek, s predlaganimi rešitvami pa so nezadovoljni tako zagovorniki kot nasprotniki regulacije.

Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju opozorila, da sta gostinstvo in turizem izvirni pristojnosti občin, ki prek turistične takse vplivata tudi na financiranje občin. Prav tako je podvomila o sorazmernosti pripravljenih rešitev ter na ustavno sporen poseg rešitev v zasebno lastnino in svobodno gospodarsko pobudo. Ministrstvo za gospodarstvo je v sodelovanju s to službo pripravilo amandmaje, ki jih je vlada potrdila v četrtek.

Ti predvidevajo, da bo kratkotrajno oddajanje nepremičnin mogoče, če bo nepremičnina vpisana v register nastanitvenih obratov, če bo imela identifikacijsko številko, če bo s tem soglašal lastnik, če se bo s tem strinjalo 75 odstotkov etažnih lastnikov in vsi mejni, poleg tega dejavnosti ne bo mogoče opravljati v oskrbovanih stanovanjih.

Kdo bo na seznamu

Glede časovne omejitve te dejavnosti v letu novi predlog predvideva ciljani pristop k regulaciji kratkotrajnega najema, ki ne bo veljal za vse občine, ampak le za tiste, v katerih obstaja visoko tveganje negativnih vplivov kratkotrajnega najema zaradi sočasno visoke nedostopnosti stanovanj in velikega obsega oddajanja stanovanja za kratkotrajni najem. Merila za določitev seznama občin bo za dve koledarski leti naprej do 30. aprila z uredbo postavila vlada.

Seznam občin bo na podlagi uredbe določila vlada. FOTO: Marko Feist

Za te »kritične« občine bo veljala splošna omejitev kratkoročnega oddajanja stanovanj na največ 60 dni v koledarskem letu, občina pa bo lahko to obdobje nato skrajšala na najmanj 30 dni in razširila na največ 270 dni. Prvi izračuni kažejo, da bi bilo lahko takšnih občin v državi okoli 20. Zakon ustvarja pravno podlago za regulacijo tudi v občinah, ki ne bodo uvrščene na seznam, tako da bodo lahko na podlagi analize določile omejitev, ki je najmanj 60 dni oddajanja v koledarskem letu. Omejitve, da bodo lahko v večstanovanjskih stavbah dejavnost izvajale le fizične osebe, ne bo več, prav tako ne razlikovanja z eno- in dvostanovanjskimi hišami.

Na ministrstvu za gospodarstvo pričakujejo, da bo zakon o gostinstvu sprejet septembra. Splošni pogoji za oddajanje nepremičnin za kratkoročni najem naj bi začeli veljati s 1. januarjem 2026, časovne omejitve pa šele leta 2027.

Sobodajalci tudi s tem nezadovoljni

A v Združenju sobodajalcev tudi z novimi rešitvami niso zadovoljni. Sicer podpirajo umik sprva predvidene splošne omejitve dejavnosti kratkotrajnega najema za celotno državo kot tudi diskriminatornega razlikovanja med različnimi pravnimi subjekti, pri tem pa izražajo zaskrbljenost zaradi neprimernosti predlaganih amandmajev. »Zdaj številne temeljne določbe zakona umika in jih v amandmajih nadomešča s povsem novimi, žal nič manj spornimi, in to ponovno brez vključevanja tistih, ki jih zakon najbolj zadeva,« pojasnjuje predsednica združenja Katja Rezman.

Opozarjajo, da so merila za določanje »rizičnih občin« ohlapna. V združenju menda ne razumejo javne koristi takšnih omejitev, razen tega, da se bodo gostje prelivali k hotelirjem. »Predlagani amandmaji ohranjajo nerazumno visoke kazni in blokado oglaševanja ob izpolnitvi časovne kvote,« še menijo v združenju.