Volk: Za razpravo o napotitvi vojakov je prezgodaj

Slovenija zagovarja čimprejšnje premirje in začetek pogajanj o trajnem in pravičnem miru, je premier Robert Golob poudaril pred srečanjem voditeljev več evropskih držav v Parizu, posvečenem zadnjim premikom glede Ukrajine. Na srečanje Slovenija ni bila povabljena. Kot je v izjavi za javnost pojasnil državni sekretar za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk, je premier po telefonu govoril s predsednikom Evropskega sveta Antoniom Costo, ki na sestanku zastopa evropske države.

Izjavo je napovedala tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

»Razmere so resne, niso pa dramatične, še manj so nepričakovane. Gre predvsem za nujo ohranjanja enotnosti Evropske unije, predvsem pa za zadržano odzivanje na cel kup pobud in zamisli, ki krožijo v mednarodnem prostoru in z vseh strani letijo na mizo javnosti in mize odločevalcev, še posebej tudi pobude iz ZDA, ki niso ravno harmonične,« je dejal Volk.

Zato je čas, da preidejo od velikega števila idej k usklajevanju in zato je predsednik vlade v pogovorom z Antoniom Costo, je dejal Volk, pozval k poenotenju stališč EU in predvsem k poenotenju, ko gre za iskanje trajnega miru v Ukrajini.

Državni sekretar za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk. FOTO: Jure Eržen

Costa mu je zagotovil, da bo po današnjem sestanku v Parizu ocenil razmere in po potrebi sklical vrh Evropskega sveta, ki je sicer predviden šele za 20. marec. Današnji sestanek v Parizu zato razumejo ko pripravljalno srečanje pred zasedanjem odločevalcev, je dejal Volk.

»Kakršna koli bo odločitev na izrednem ali rednem vrhu, mora EU poslati sporočilo o svoji enotnosti. predvsem akcijski enotnosti, in na podlagi temeljnih načel, ki smo se jih držali doslej, ko smo pomagali Ukrajini pri obrambi zoper rusko agresijo,« je Volk predstavil Golobovo stališče. Kot je dodal, je evropska javnost zaskrbljena, zato je treba pokazati, da iščejo rešitve, še posebej ko je govora o možnosti napotitve vojakov v Ukrajino.

Dve temi sta ključni, je še poudaril Volk: odločitev o pospešenem vstopu Ukrajine v EU, članstvo v Nato pa bo gotovo predmet razprave v okviru mirovnih pogajanj. Odločitve bo treba sprejemati tudi o krepitvi stroškov za obrambo. Treba bo razmisliti tudi o varnostnih garancija. Razprava o napotitvi vojakov je lahko za zdaj samo načelna in je prezgodnja, dokler ni jasno, kako bo izpogajan mir, je še poudaril.

Opcija, da bi ZDA same izpogajale mir s Putinom in se EU le prepusti napotitev vojske, po njegovih besedah ni realna.

Kdo so sodeloval?

Na srečanju v Parizu se bodo popoldne sešli predsedniki vlad Nemčije, Poljske, Italije, Španije, Nizozemske, Danske in Velike Britanije. Na pogovorih bodo tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte.

Na sestanku naj bi iskali skupno stališče po pogovoru ameriškega predsednika ZDA Donalda Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, s katerim sta se dogovorila za začetek pogajanj o končanju vojne v Ukrajini.

Pogovori se bodo začeli v torek v Savdski Arabiji, udeležba evropskih držav in Ukrajine v prvi fazi ni predvidena. Je pa Washington prejšnji teden evropskim zaveznicam poslal vprašalnik, v katerem med drugim poizveduje o njihovi pripravljenosti prispevati k varnostnim jamstvom za Ukrajino, tudi z napotitvijo vojakov za vzdrževanje miru.

»Današnje neformalno srečanje nekaterih evropskih voditeljev v Parizu vidimo predvsem kot srečanje vplivnih evropskih članic zveze Nato,« je sporočil premier Golob. FOTO: Mike Segar/Reuters

»Današnje neformalno srečanje nekaterih evropskih voditeljev v Parizu vidimo predvsem kot srečanje vplivnih evropskih članic zveze Nato,« je še pred izjavo sporočil premier Golob. Kot je dodal, se je o tem danes pogovarjal s Costo, ki da mu je zagotovil, da jih bo po srečanju v Parizu seznanil z nadaljnjimi koraki, tudi o možnem sklicu izrednega zasedanja Evropskega sveta.

Po intenzivnem dogajanju glede mirovnih pogajanj, pri katerih so ZDA evropske države pustile ob strani, se je Golob že v soboto zavzel za poenotenje stališč. Kot je dodal, je Slovenija pomagala Ukrajini od prvega dne vojne, zaradi česar nam ni vseeno, kako bo doseženo premirje. Od ameriških zaveznikov pričakuje, da bo rešitev sprejemljiva tudi za ukrajinski narod.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je pred pogovori evropskih voditeljev v Parizu poudarila, da lahko le enotna Evropa deluje kot močan in enakovreden akter v mednarodnih odnosih. Opozorila je, da se je evropska enotnost pri podpori Ukrajini začela krhati, kar Evrope postavlja v ranljiv položaj.

Obžaluje tudi, da v pariških pogovorih ne bodo sodelovale vse države EU, kar po njenem kaže na neenakopravno obravnavo držav znotraj Evrope.

Stališče predsednice po Volkovih besedah ni bilo usklajeno s kabinetom predsednika vlade.