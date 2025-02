Moč vzdržati se telefonskega klica

V nadajevanju preberite:

Prav v času, ko se po svetu na veliko govori o napovedanem sestanku med Trumpom in Putinom v Savdski Arabiji, je v Washingtonu indijski premier Narendra Modi. Na prvi pogled bi lahko rekli, da je Modi prehitel Xi Jinpinga in se pojavil v ovalni pisarni, še preden sta se ameriški in kitajski predsednik pogovorila po telefonu. Toda to bi bila napačna ugotovitev. Indijski premier ima na seznamu tem, o katerih se bo pogovarjal s Trumpom, carine, indijski presežek v blagovni menjavi z ZDA in prisilno vrnitev indijskih migrantov iz ZDA. Gostitelj ga bo morda kaj povprašal o kitajskem hegemonizmu in mu morebiti dal vedeti, da je nezadovoljen, ker Indija večino orožja kupuje v Rusiji in Franciji, od ZDA pa bi najraje naročala samo najnaprednejše motorje za bojna letala. Tudi če bo Trump omenjal Putina, bo to zgolj informativno in brez pričakovanja, da se bo Modi kakorkoli vključil v mirovni proces. Če drži, da ima Kitajska vlogo pri dogovarjanju o vrhunskem srečanju v Savdski Arabiji, se bo zmanjšal tisti pomen Indije za varnostne sheme v Indo-Pacifiku, ki ga je ta država imela v času mandata Joeja Bidna kot članica Quada, štiričlanske skupine, katere naloga je omejevati širjenje kitajske prevlade.