Zakon o nalezljivih boleznih išče vlagatelja

Le LMŠ, SD, SAB in Levica so poleg njegove poslanske skupine nepovezanih v določenem roku sporočile predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču, da so načelno pripravljene podpreti spremembe zakona o nalezljivih boleznih, ki so jih pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije. A tudi opozicijski četverček Koalicije ustavnega loka (Kul) previdno predlaga, naj ga v parlamentarno proceduro vloži Zorčič kot predsednik državnega zbora. Ta temu ni naklonjen.

»Da bi napetost v družbi poskušali premagati, si prizadevamo, da bi ta zakon vložil predsednik državnega zbora in tako pokazal, da je to zakon, za katerim stoji institucija,« je sklep opozicijskega četverčka povzel vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec in se zavzel, da se o njem opravi čim širša javna razprava. Na podlagi pripomb parlamentarne zakonodajne-pravne službe pa bi predlog še dopolnili in z dialogom dosegli najširši možni konsenz, ki je umanjkal ob sprejemanju vladne novele zakona o nalezljivih boleznih. Njegove spremembe so sicer nujne, saj je ustavno sodišče ocenilo, da ni skladen z ustavo. Vladi namreč daje preširoka in premalo določena pooblastila pri sprejemanju ukrepov za zamejitev epidemije.

V koaliciji so pred parlamentarnimi počitnicami napovedali, da bo vlada jeseni v sprejetje predlagala novo novelo, a tega za zdaj tudi zaradi strahu pred referendumom še niso storili. V SDS in NSi pa zdaj niso naklonjeni niti predlogu Pravne mreže za varstvo demokracije.

»Nekateri bi si želeli večje vloge državnega zbora, drugi pa menijo, da je predvidena vloga preobsežna, saj da bi lahko nastali zastoji pri sprejemanju ukrepov, ki morajo biti hitri,« je odzive komentiral Zorčič, ki je osebno naklonjen predlagani vsebini. Iz njegovih besed pa ni bilo mogoče zaznati naklonjenosti predlogu Kula, da naj predlog v parlamentarno proceduro vloži on sam. »Če osnutek zakona dobi široko podporo, to pomeni, da se poslanci v nadaljevanju ne morejo več izmikati in iskati izgovorov za nepodporo,« je dejal. Napovedal je, da se bo z vsemi strankami še enkrat pogovoril.

Iz poslanske skupine Desus, ki je običajno jeziček na tehtnici, so sporočili, da pričakujejo, da pristojno ministrstvo ob najširšem možnem konsenzu pripravi rešitev za odpravo neustavnosti zakona o nalezljivih boleznih. Ali bodo to storili oziroma ali se s tem na ministrstvu za zdravje še ukvarjajo, danes niso odgovorili. Je pa znano, da je minister Janez Poklukar jeseni res iskal podporo za spremembe zakona o nalezljivih boleznih, ki pa se niso bistveno razlikovale od tistega, ki ga je koalicija pred parlamentarnimi počitnicami na koncu ob nasprotovanju Desusa pomagala zrušiti sama.

Kot je dejal Matjaž Han, vodja poslanske skupine SD, kjer so mu takrat nanizali vrsto svojih predlogov, odgovora za tem niso več dobili.