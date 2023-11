Zamik izdaje "ljudskih" obveznic

V nadaljevanju preberite:

Mali vlagatelji bodo na državo očitno še čakali. Na finančnem ministrstvu so se namreč odločili odložiti izdajo tako imenovanih ljudskih obveznic. Po neuradnih informacijah so tudi že določili obrestno mero, vrednost prve izdaje v višini 225 milijonov evrov ter tudi najvišji znesek v višini do 100 tisoč evrov, ki ga bi lahko v obveznice investiral posamezni mali vlagatelj. Zakaj so izdajo zamaknili?

Naložbenega potenciala za izdajo državnih obveznic za male vlagatelje je pri nas sicer izjemno veliko, politične volje za to pa doslej ni bilo. V povprečju je imel vsak prebivalec na banki naloženih dobrih 12.400 evrov, ki so, ob nizkih depozitnih obrestnih merah, krepko izgubljali kupno moč in realno vrednost v spopadu z zdaj približno sedemodstotno letno inflacijo. Če bo Slovenija vendarle izdala obveznice za male vlagatelje, bi lahko s tem dosegla vrsto pozitivnih učinkov za širše okolje.Katere? In kdo vse je letos že izpeljal izdaje obveznic za prebivalstvo, katerih skupna vrednost dosega kar 60 milijard evrov?