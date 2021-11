Zaostrovanje pogojev in polne bolnišnice povečale zanimanje za cepljenje

Zaostrovanje pogoja PCT je sprožilo velik premik pri cepljenju s prvim odmerkom. V tednu po zaostritvi ukrepov se je zanj odločilo 1783 več ljudi kot v tednu pred zaostrovanjem. Od 8. do 14. novembra se je zanimanje zelo povečalo, na kar seveda ni vplivalo zgolj dokazovanje in dosledno preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT, temveč tudi stanje v vse bolj polnih bolnišnicah.

Ljudje niso več prepričani, da bi še lahko dobili posteljo na intenzivni negi, negotovost je vse večja, zato se zdijo tudi vse pogostejši pozivi k cepljenju iz dneva v dan manj jalovi.

V povprečju se je v prvem tednu po zaostritvi pogojev dnevno s prvim odmerkom cepilo 721 ljudi več kot teden prej. V starostni kategoriji od 18 do 24 let se je prejšnji mesec s prvim odmerkom cepilo 2033 ljudi, do 15. novembra pa je v isti starostni kategoriji prvi odmerek cepiva prejelo 2651 ljudi.

INFOGRAFIKA: Delo

Nimajo pa v vseh zavodih enako spodbudne slike. V Osnovnem zdravstvu Gorenjske pravijo, da za prvi odmerek ni velikega zanimanja, z njimi cepijo manj kot sto ljudi na teden. V ZD Maribor so z odzivnostjo ljudi zadovoljni, prav tako v Ljubljani, kjer je mogoče opaziti precej večji interes ljudi.

Vsega cepiva niso pravočasno porabili

A kljub povečanemu zanimanju za cepljenje vsega cepiva niso mogli pravočasno porabiti. V ljubljanskem kliničnem centru je rok potekel 134 vialam cepiva proizvajalca Pfizer-Biontech in šestim vialam cepiva Moderne. Kako se je to zgodilo? Ob napovedi in sprejetju novih ukrepov septembra se je močno povečalo zanimanje za cepljenje, so pojasnili v UKC.

Potem ko se je oktobra malo več kot 23.000 ljudi cepilo s prvim odmerkom, se je do sredine novembra cepilo nekaj več kot 21.000 ljudi. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ker cepijo tudi brez vnaprejšnje prijave, se je število kandidatov za cepljenje v določenem trenutku začelo močno povečevati. Zato je nastala potreba po povečanih količinah cepiv. Naročali so jih dvakrat na teden. Nato se je zanimanje za cepljenje nenadoma zmanjšalo in del neporabljenega cepiva jim je ostal. Odtaljeno je uporabno samo še štiri tedne. Podobno je zdaj, ko se je zanimanje za cepljenje povečalo, a ne vedo, koliko časa bo trajalo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je od cepilnih mest do zdaj prevzel skoraj 60.000 odmerkov cepiv (od tega več kot polovico cepiva družbe Pfizer-Biontech).

Cepljenje kot jeklenica na Triglav

Minister za zdravje Janez Poklukar vidi edini izhod iz sedanjih razmer v zadostni precepljenosti. »Vse, ki se še niso cepili s prvim odmerkom, pozivam, naj to takoj naredijo, prav tako naj to storijo vsi, ki imajo po priporočilih posvetovalne skupine za cepljenje pogoje za pristop k tretjemu odmerku.«

Edino, kar nas lahko vodi iz sedanjega stanja, je po njegovem mnenju uporaba zdravega razuma. »Gre za zaupanje v to, kar nam ves čas na srce polaga stroka; to je varnost in učinkovitost cepiv, ki edina lahko najbolj zamejijo epidemijo v smislu preprečitve najbolj črnih scenarijev.«

FOTO: Matej Družnik/Delo

Ne nazadnje je po ministrovih besedah izredni profesor dr. Janez Žibert pred dnevi lepo pojasnil, kako vpliva cepljenje in kje bi bili, če ne bi imeli določene precepljenosti. »Tudi dr. Alojz Ihan je povedal, da je vsak dan pomemben, da vsak dan šteje. Tudi če se cepimo danes in zbolimo čez tri dni, je to bolje, kot če nismo cepljeni. Vsak dan šteje za vsakega posameznika in vsak dan šteje za našo družbo,« je še dejal Poklukar.

Poudaril je, da so ukrepi namenjeni zgolj temu, da epidemijo tako omejijo, da jo bo, čeprav v teh dneh zelo težko, tudi naše zdravstvo zmoglo. »Na poti s Kredarice na Triglav ni nikjer napisano, da se je treba držati jeklenice, če hočeš priti na vrh živ in zdrav, pa vendar se je vsi oprimemo. Tudi iz tega vidika je treba razumeti, kaj prinaša cepljenje za vsakega posameznika in našo družbo. Od nas pa je odvisno, ali to realiziramo. Drug nam ne bo pomagal. Drugega ni. Vsak zase in vsi skupaj lahko to obvladamo,« je sklenil.