V čezatlantske odnose se je prikradel nekakšen hlad

Novejša zgodovina Amerike, kakršno ustvarja republikanski predsednik Donald Trump, ne pomni. Ob stotem dnevu njegovega vladanja smo se o posledicah trumponomike in trumpizma pogovarjali s slovenskim veleposlanikom v Washingtonu: »Zgodovina ZDA je polna izolacionizma, neintervencionizma predvsem republikanske stranke. Pa vendar je svet danes osupel nad popolnim preobratom ameriške zunanje politike, tako v odnosih z zavezniki kot nasprotniki, Evropo, Kanado, Grenlandijo, Bližnjim vzhodom, Ukrajino, Rusijo, Iranom, Panamskim prekopom … Tudi v odnosu do Kitajske so ZDA iz odnosa deeskalacije predsednika Bidna prešle v bolj konfrontativno in ločevalno (decoupling) razmerje, zlasti na trgovinskem področju in pri dobavnih verigah. ZDA si želijo v svetu bojujočih se svetovnih polov s konceptom Mir skozi moč pokazati svojo izjemno moč ter sposobnost narekovanja trendov in preoblikovanja mednarodnih odnosov skladno z zgolj lastnimi interesi.«