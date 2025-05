Trumpova Amerika na strani AfD

V nadaljevanju preberite:

Legenda bavarskih konservativcev Franz Josef Strauß je slovel po izjavi, da desno od CDU/CSU ne sme biti nobene demokratično legitimne stranke, zdaj pa volilni prodor Alternative za Nemčijo to načelo podira. Krščanski demokrat Friedrich Merz se je zaradi tega le s težavo prebil v kanclersko palačo, v nasprotju z nekdanjimi prvaki svoje unije pa ne more računati na pomoč zahodne supersile ZDA. Predsednik Donald Trump in njegovi se bolj istovetijo z AfD, kar lahko prinese nova trenja v tudi že brez tega naporna trgovinska pogajanja.