Zaposlene spodbujajo k cepljenju

Po velikem zanimanju za množično cepljenje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v torek bi lahko sklepali, da bo cepljenih kmalu več. Prihajali so še po 19. uri, ko je cepilni center uradno že zaprl vrata, a so kljub temu še sprejemali, vsaj do 20. ure, ko smo bili tam, je cepljenje še vedno potekalo. K cepljenju zaposlene intenzivno spodbujajo tudi v podjetjih, so nam odgovorili povsod, kjer smo se zanimali. V SKB banki omogočijo zaposlenim, ki se cepijo, prosti dan. In kako je drugje?