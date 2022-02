Sodišče EU v Luksemburgu je pred nekaj urami objavilo prelomno sodbo glede tožbe Madžarske in Poljske, ki se nista strinjali z idejo, da bi bila pomoč za okrevanje državam po pandemiji vezana na spoštovanje vladavine prava. Luksemburški sodniki so ugotovili, da je tožba neutemeljena, je povzel Delov komentator Ali Žerdin.

Janez Markeš je sodbo označil za izjemno pomembno. Uspeh iliberalnih demokracij višegrajskih držav je pogojen z velikimi količinami denarja, ki so ga prejele iz evropskih fondov. Evropski davkoplačevalci imajo pravico do zaščite svoje donacije, ki se ne sme zlorabljati za prakse, ki so v nasprotju s temeljnimi vrednotami evropske unije, kot je, denimo, podrejanje sodstva, meni Markeš.

Na podlagi te sodbe bo EU lahko hitro blokirala sredstva iz kohezivnih skladov, kar je po Markeševem mnenju zelo učinkovit mehanizem. Žerdin razume praktične posledice sodbe kot »zaprtje finančne pipice kleptokratskim režimom«.

Proti evropski komisiji je sprožil sodbo tudi EU parlament. Očita ji namreč, da ne uporablja dovolj mehanizmov, ki so ji na voljo za zavarovanje evropskih proračunskih sredstev in da ni naredila vsega kar bi lahko, da se ta denar uporablja na predviden način. Po tej sodbi ima komisija proste roke, da te mehanizme aktivira, je pojasnil Žerdin.