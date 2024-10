Zaradi gneče v zaporih bodo izbranci lahko odkorakali domov

V nadaljevanju preberite:

Na pravosodnem ministrstvu so pripravili odlok, ki širi možnosti, zaradi katerih lahko obsojenci začasno odkorakajo na prostost. Med razlogi, zaradi katerih bodo lahko prekinili prestajanje zaporne kazni, bo po novem tudi prenatrpanost zaporov. Na temelju odloka bo v prvi fazi na prostost odšlo do 30 zapornikov.

Kdo natančno bo začasno izpuščen, še ni znano, saj je nabor obsojencev, ki jim bo kazen prekinjena, še v pripravi. Institut prekinitve prestajanja zaporne kazni je bil sicer mogoč že do zdaj, vendar so bili razlogi osebni. Doslej so namreč zaporniki lahko začasno odšli iz zapora zaradi hude bolezni, v primeru hude bolezni člana obsojenčeve ožje družine ali smrti v družini, zaradi neodložljivega dela ali pa, če je bila prekinitev potrebna, da je obsojenec poskrbel za varstvo in vzgojo otrok, če je imela obsojenka otroka, ki še ni bil star eno leto, ali če je bila obsojenka visoko noseča.

»Vsak posamični primer bo temeljito proučen in pretehtan, pri čemer bo ključna presoja varnostnega zadržka, pri vsakem obsojencu posebej,« ob tem poudarjajo na pravosodnem ministrstvu Andreje Katič. Koliko časa bodo obsojenci na prostosti? Kako bo štel čas, v katerem kazni ne bodo prestajali?