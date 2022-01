Primorska avtocesta ponovno odprta

Primorska avtocesta je bila v jutranjih urah zaradi močnega vetra zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, je poročal portal Prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Odsek so nekaj po 8. uri znova odprli.

Niz preglavic zaradi novozapadlega snega

Težak novozapadli sneg je ponoči po državi povzročil niz preglavic. Portal Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o izpadih ali motnjah električne energije v občinah Črnomelj, Dobrepolje, Kočevje, Ribnica, Ilirska Bistrica, težave so imeli tudi v Kranjski Gori. Sneženje je sicer ponehalo. Ponekod težave še odpravjajo.

Največ snega je zapadlo na Gorenjskem in Notranjskem. V Ratečah je zapadlo okoli 40 centimetrov novega snega, skupno imajo tam 75 centimetrov snega. Na Voglu in Vršiču je zapadlo okoli 30 centimetrov novega snega, skupno je tam več kot en meter snega.

Na Babnem Polju je zapadlo slabih 30 centimetrov novega snega, na Blokah okoli 25, na območju Cerkniškega jezera in Logatca pa okoli 20 centimetrov. V Ljubljani je zapadlo šest centimetrov snega, kažejo podatki Agencije RS za okolje.

V občini Koper so doživeli vetrolom. Močan veter je na cesto zrušil drevo in z ene stavbe odtrgal kose pločevine. Zaradi vetra ali sneženja se je nekaj dreves podrlo tudi na ceste na območju Ljubljane in Nove Gorice. Primorski poklicni in prostovoljni gasilci pa so sredi noči posredovali še na območju Bertokov, kjer je strela udarila v večstanovanjsko hišo.