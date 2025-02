Ukinitev amalgama: Zobozdravniki vztrajajo, da so cene belih »plomb« prenizke

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je poleg Romunije edina država v EU, ki glede ukinitve amalgama za zobne zalivke uveljavlja izjemo – do zadnjega mogočega datuma 30. junija prihodnje leto. Nova pravica spravlja v slabo voljo predvsem zobozdravnike: po anketi Zdravniške zbornice Slovenije kar 40 odstotkov od polovice aktivnih slovenskih zobozdravnikov napoveduje vračilo koncesij, še deset odstotkov jih razmišlja o upokojitvi.

ZZZS je za alternativo amalgamu določil kompozit srednjega kakovostnega razreda, ceno pa določil pri 38 evrih za zalivko na eni ploskvi zoba, 52 evrov na dveh in 57 evrov na treh ali več ploskvah. S temi cenami ZZZS potiska ordinacije v rdeče številke, zatrjujejo na odboru za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici: »Ordinacije ne morejo s 57 evrov na uro bruto, kolikor je časovni normativ triploskovne zalivke, pokriti stroškov kadra, obratovanja, amortizacije in porabe materiala, na podlagi katerih smo izračunali realno vrednost za kompozitno zalivko, ki znaša od 102 do 152 evrov.« Član odbora zobozdravnik Krunoslav Pavlović pravi, da jih bo nezadostno financiranje prisililo k prekinitvi pogodbenega sodelovanja z ZZZS.

Po drugi strani se na zavodu branijo, da so cene izračunali na podlagi vseh elementov, to je materialnih stroškov, amortizacije in plač zdravstvenih delavcev, kot veljajo v javnem sektorju. »Pri tem cena v javnem zdravstvu ne more vključevati ekstra dobička izvajalca,« so jasni.

Kako pa je v Nemčiji in Avstriji?