Zaradi posledic nedeljskih nalivov aktivirali 35 gasilskih enot in druge službe

V nedeljskih nalivih so imeli največ težav na območju Koroške in na širšem celjskem območju. Narasle so reke Mislinja, Dravinja in Oplotnica s pritoki, ki so poplavljale. Zalitih je bilo veliko objektov, poplavljalo je ceste, veter je podrl več dreves. Aktiviranih je bilo 35 gasilskih enot, center za obveščanje pa je skupno obravnaval 82 dogodkov.V nedeljskih nalivih so gasilci in druge pristojne službe odpravljali posledice poplav in s protipoplavnimi vrečami zavarovali ogrožene objekte. V Rečici ob Savinji je strela udarila v zvonik cerkve, vendar ni zanetila požara, navaja poročilo centra za obveščanje.Precej težav zaradi nalivov so imeli na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer so prebivalce s sireno opozorili na naraščajočo Mislinjo, so gasilci s protipoplavnimi vrečami zaščitili osem stanovanjskih objektov. Na Legnu so s pomočjo delovnega stroja varovali most in s protipoplavnimi vrečami zaščitili stanovanjski objekt. Most je po podatkih centra za obveščanje uničen.V Brdih so gasilci s pomočjo delovnega stroja odmašili s hlodovino in deskami zamašen most čez reko Mislinjo ter nanose očistili z dvorišča stanovanjske hiše. V Turiški vasi in Golavabuki so gasilci s protipoplavnimi vrečami zaščitili tri stanovanjske hiše, sicer pa so posredovali tudi na več drugih lokacijah po Koroški. Na območju občine Podvelka so gasilci s Kaple prekopali in odprli dotok vode v ribogojnico. S pomočjo delovnih strojev so očistili strugo pod mostom lokalne ceste.Gasilce so aktivirali tudi na območju občine Šentjur, tam je zvečer zaradi močnega dežja voda ogrožala objekt v Kostrivnici. Gasilci so objekt zavarovali in preusmerili tok vode. V mariborskem regijskem centru za obveščanje so v nedeljo na območju mariborske občine prejeli podatke o sedmih dogodkih, na katerih so posredovali poklicni in prostovoljni gasilci, ki so občanom pomagali pri pokrivanju odkritih streh, črpanju vode iz kleti ter s cest odstranjevali podrta drevesa. Podobno je bilo na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.V Celju je v nedeljo zvečer na Cesti na grad meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Teharski prostovoljni gasilci so preusmerili tok meteorne vode in preprečili zalivanje stanovanjske hiše. V naselju Bukovžlak pri Celju pa je meteorna voda zalila cestišče.V Lahomnem v občini Laško se je zamašil zbirni jašek meteorne vode, kar je povzročilo zatekanje vode v kotlovnico stanovanjske hiše. Laški prostovoljni gasilci so na kraju preusmerili tok vode ter odprli pokrov jaška, omogočili odtekanje vode ter odstranili mulj, travo in kamenje.V Kaplji vasi v preboldski občini so gasilci prav tako preusmerili tok meteorne vode, ki je ogrožala stanovanjsko hišo, in odstranili podrto drevo.V Jankovi v občini Vojnik je strela udarila v stanovanjsko hišo in poškodovala streho. Vojniški prostovoljni gasilci so streho ponovno prekrili in sanirali poškodbe. Po močnem nalivu na območju Vojnika so gasilci izčrpali meteorno vodo iz prostorov stanovanjske hiše in prodajalne, odstranili podrto drevo ter očistili zamašene propuste.Zvečer so zaradi močnega deževja imeli težave tudi na Dolenjskem. Na območju občine Šentjernej so tamkajšnji gasilci izvedli 14 posredovanj zaradi vdora meteornih voda v stanovanjske, poslovne in industrijske objekte. Izčrpali so vodo iz objektov, jih zavarovali z vrečami in počistili prostore.Odstranjevanje posledic nalivov se bo danes nadaljevalo. Vremenoslovci medtem napovedujejo lepše vreme za danes in prihodnje dni.