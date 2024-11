Zasavje se uspešno izvija iz primeža premoga

Na regionalni konferenci o pravičnem prehodu Zasavja iz premogovne regije, ki jo je pripravila Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRAZ), so ocenili, da sodi Zasavje med uspešnejše regije v okviru evropskega Mehanizma za pravični prehod; ta je del Evropskega zelenega dogovora in spodbuja opuščanje rabe fosilnih goriv v evropskih premogovnih regijah in sektorjih z uporabo razvojnih sredstev Sklada za pravični prehod. Brez ustreznih ukrepov bi opustitev premogovne dejavnosti v teh regijah povzročila resne družbene in gospodarske posledice.

Strateški program pravičnega prehoda se pospešeno izvaja od leta 2022, ko je bil na RRAZ ustanovljen Center za pravični prehod Zasavja (CPPZ). Njegov cilj je preobrazba regije iz tradicionalne premogovne v visokotehnološko in nizkoogljično. V Centru stavijo na pravični prehod kot na »večplasten proces, ki mora zajeti vse segmente družbe«. Pomembno je vključevanje vseh, od aktivnih deležnikov do mladih, civilne družbe in ranljivih skupin, sporočajo, saj da »razvoj brez ljudi nima prave vrednosti«, ker investicije in tehnologije »same po sebi ne morejo nadomestiti človeškega potenciala«.

V okviru Regionalne konference Pravičnega prehoda Zasavja so potekali tudi vzporedni dogodki. V Trbovljah je potekal dogodek Vizija Zasavske regije 2030, kjer je več kot 90 dijakov zasavskih srednjih šol pod vodstvom mladinskih trenerjev razvijalo ideje za prestrukturiranje regije. Z različnimi metodami skupinskega dela in inovativnimi pristopi so si odgovarjali na vprašanje Kakšno regijo si želijo za življenje, delo in osebno rast. Na Društvu prijateljev mladine v Trbovljah so na dan konference potekale delavnice zabavnega recikliranja, kjer so otroci skozi ustvarjanje spoznavali principe krožne ekonomije in pomen ponovne uporabe materialov.

Zasavska regija je skupaj z državnimi organi in Evropsko komisijo dosegla, sporočajo z RRAZ, da je bilo že 83 odstokov od skupno 75 milijonov evrov sredstev iz Sklada za pravični prehod (SPP) razpisanih za prestrukturiranje regije. Projektom je že dodeljenih več kot polovico sredstev, sklep o potrditvi so prejeli vsi strateški projekti, predvideni za sofinanciranje iz SPP v t. i. območnem načrtu. Med strateškimi projekti so Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje brezogljičnih tehnologij - Center DUBT (Kemijski Inštitut), obrtno-industrijska cona Lakonca v Trbovljah, ekonomsko-poslovna cona II Kisovec v Zagorju, podjetniški inkubator Kompreshaus in obrtna cona Rudnik v Hrastniku.

Poleg omenjenih projektov zasavsko gospodarstvo pričakuje rezultate razpisa za produktivne naložbe v gospodarstvu (SPP), ki bo namenjen podpori naprednim gospodarskim investicijam podjetij v regiji.

Mednarodno sodelovanje

Uspešno slovo Zasavja od premoga. FOTO: Leon Vidic/delo

Poseben poudarek konference je bil na sodelovanju mednarodnih partnerjev. Gostili so delegacijo ukrajinskega premogovnega mesta Sheptytskyi z namenom izmenjave znanja in krepitve zmogljivosti za prestrukturiranje. Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki Sekretariata za evropske premogovne regije v prehodu (Evropska komisija) ter gostje iz Bolgarije - Brand Media Bulgaria, ki se je konference udeležila z namenom poročanja o uspešni zgodbi Zasavja in prenosa dobrih praks bolgarskim premogovnim regijam.

»Kaj nam bodo visoka tehnologija in investicije, če nimamo ljudi?« je poudaril Andrii Zalivskyi, župan ukrajinskega mesta Sheptytskyi, kjer se še posebej zavedajo, kako ključni so ljudje, saj regijo pestita izseljevanje in demografski upad. Kot je dejal, so ljudje eno njihovih glavnih prednostnih področij v procesu prestrukturiranja.

Na Centru za pravični prehod Zasavja poudarjajo, da konkurenčnost regije temelji na moči celotne zasavske skupnosti, zato spodbujajo kulturo sodelovanja, znanja, vključevanja in medsebojne podpore. To, zatrjujejo, so temeljne vrednote, ki krepijo enotnost regije in so ključnega pomena za uspešno uresničevanje strateških ciljev Zasavja.