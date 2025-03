Za eno bolezen ni zdravila, za drugo ni cepiva

V nadaljevanju preberite:

NIJZ je leta 2023 prejel 62 prijav obolenja za drugo najpogostejšo boleznijo, ki jo prenašajo klopi, to je KME – prva je lymska borelioza, pri kateri je obolevnost v povprečju 40-krat pogostejša kot pri KME –, lani pa 89. Do vključno desetega tedna letos so po preliminarnih podatkih NIJZ prejeli že 141 prijav za lymsko boreliozo in nobene prijave KME, kar pa ne pomeni, da se nam v naravi ni treba zavarovati pred »zverjo«, katere okuženi ugriz oziroma slina lahko pri človeku povzroča trajno invalidnost ali celo smrt. Ta se pri KME zgodi v enem do dveh odstotkih primerov pri odraslih obolelih.

Virus KME pa se lahko prenaša tudi prek nepasteriziranega mleka ali mlečnih izdelkov, narejenih iz mleka kužne živine. Prvi znaki bolezni se lahko pojavijo v enem do dveh tednih po okužbi. V približno petih odstotkih primerov so mogoče trajne ohromitve, v enem do dveh odstotkih pa smrt. Pri otrocih in mladostnikih ima bolezen običajno lažji potek, pri starejših bolnikih, zlasti starejših od 60 let, pa pride pogosteje do zapletov in resnega poteka bolezni. Medtem ko so osebe po okužbi z virusom klopnega meningoencefalitisa zaščitene pred ponovno okužbo, se lahko s povzročiteljem lymske borelioze okužimo večkrat.