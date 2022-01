Zdravijo tudi s covidom okužene bolnike, hospitalizirane zaradi drugih težav

Na covidnih oddelkih bolnišnic zdravijo tudi s koronavirusom okužene bolnike, ki bolnišnično zdravljenje sicer potrebujejo zaradi drugih bolezni, so za STA potrdili v več slovenskih bolnišnicah. Po besedah strokovnega direktorja ptujske bolnišnice Teodorja Pevca gre za navodila zdravstvenega ministrstva, ki pa bi se v prihodnje lahko spremenila.

Strokovni direktor ptujske bolnišnice je dejal, da si v bolnišnici želijo, da bi bolnike, pri katerih covid-19 ni primarni vzrok hospitalizacije, izolirali na bolnišničnih oddelkih, ki bolnikom nudijo oskrbo njihove primarne zdravstvene težave. V torek so v ptujski bolnišnici zdravili 18 covidnih bolnikov. Trije bolniki so bili v bolnišnico sprejeti zaradi drugih zdravstvenih težav, ob potrjeni okužbi s koronavirusom pa so bili premeščeni na covidni oddelek.

Za bolnike bolje, da se zdravijo na drugih oddelkih

Tudi v SB Celje so pojasnili, da bolnike z drugimi zdravstvenimi težavami ob potrjeni okužbi s koronavirusom večinoma premeščajo na covidne oddelke. Pri tem so poudarili, da je za bolnike bolje, da se zdravijo na oddelkih, kjer zdravijo njihove primarne bolezni. Zato se trenutno z drugimi bolnišnicami in ministrstvom za zdravje dogovarjajo o načinu obravnave teh bolnikov. Ni povsem jasno, ali podatki o covidnih bolnikih, ki jih vsakodnevno sporoča vlada, vključujejo tudi bolnike, ki so na covidne oddelke premeščeni zgolj zaradi okužbe s koronavirusom, ne pa tudi zaradi zdravstvenih težav zaradi bolezni covid-19. Z ministrstva za zdravje so za STA v ponedeljek sporočili le, da ločenih evidenc za ene in druge ne vodijo.

FOTO: Voranc Vogel/Delol

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki jih danes navaja časnik Dnevnik, pa so slovenske bolnišnice od 10. do 16. januarja sprejele 247 bolnic in bolnikov s potrjenim covidom, med njimi jih je bilo 75, ki niso imeli akutne bolezni dihal, temveč so bili hospitalizirani zaradi drugih vzrokov. Pri 25 osebah so šele po hospitalizaciji prepoznali okužbo, 51 bolnic in bolnikov pa se je okužilo med hospitalizacijo.

Iz SB Murska Sobota so sporočili, da so v torek na covidnem oddelku zdravili 30 bolnikov, od tega so bili štirje hospitalizirani zaradi drugih težav, pri tem pa so bili pozitivni na koronavirus.

Direktorica SB Brežice je za STA pojasnila, da so v torek zdravili 11 covidnih bolnikov. Na covidnem oddelku so zdravili tudi 13 bolnikov, ki so hospitalizirani zaradi drugih težav, a so bili hkrati okuženi s koronavirusom.

Na Kliniki Golnik so v torek na navadnem covidnem oddelku zdravili 19 bolnikov, sedem pa na intenzivnem oddelku. Pri vseh je vodilna bolezen covid-19. Med njimi je tudi kakšen bolnik, ki mu je okužba z omikronom poslabšala drugo bolezen, recimo srčno popuščanje, prevladujejo pa bolniki s covidno pljučnico, so pojasnili.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Strokovna direktorica SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica Dunja Savnik Winkler je navedla, da so v torek na covidnem oddelku zdravili 37 bolnikov. Deset bolnikov, ki sicer nima simptomov covida-19, so zaradi pozitivnega testa na koronavirus premestili na covidni oddelek, kjer so hospitalizirani ločeno od preostalih bolnikov.

V SB Novo mesto pojasnjujejo, da vse na koronavirus pozitivne bolnike, razen otrok, nosečnic in porodnic, zdravijo na covidnem oddelku, ne glede na druge zdravstvene težave. V torek so na oddelku zdravili 42 bolnikov, od tega osem v intenzivni enoti.

Tudi v SB Jesenice so v zadnjih tednih na covidni oddelek sprejeli precej bolnikov, ki so bili sprejeti zaradi drugih vzrokov, a so bili hkrati okuženi s koronavirusom. V zadnjih petih dneh pa zaznavajo ponovno rast števila bolnikov, ki na zdravljenje prihajajo z znaki covidne pljučnice. Njihove klinične slike so nekoliko blažje kot pri okuženih s prejšnjo različico koronavirusa delto, so pojasnili. Na navadnem covidnem oddelku so v torek sicer zdravili 18 bolnikov, tri pa na intenzivnem.