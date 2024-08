V nadaljevanju preberite:

Stavka se pri delu zdravnikov pozna manj, kot je bilo sprva pričakovati. Razlog za to je gotovo v odloku in noveli zakona o zdravniški službi, ki sta razširila obseg storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati med stavko, pa tudi sami zdravniki so si premislili glede umaknjenih soglasij za nadurno delo.