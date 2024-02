Želodec naj bi odstranili napačnemu pacientu

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana naj bi prišlo do napake. Pacientu, za katerega so domnevali, da ima raka, naj bi pomotoma odstranili želodec. Prišlo naj bi do zamenjave pacientov, in sicer zaradi zamenjave tkivnih vzorcev dveh pacientov. Prvi je o novici poročal portal N1. Kot poročajo, naj bi pacient, ki so ga operirali januarja, nekaj tednov po operaciji prejel klic, da se je zgodila napaka in da raka ni imel. Kaj se je zgodilo s pacientom, ki so mu diagnosticirali raka, ni jasno.

Skupna izjava za medije predstavnikov »Medicinskega centra Barsos, Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Onkološkega inštituta Ljubljana glede dogodka, ki vključuje zamenjavo tkivnih vzorcev dveh pacientov«, bo danes ob 15. uri.

Kot so sporočili iz Medicinskega centra Barsos, bodo izjave podali direktorica Medicinskega centra Barsos Urša Murn, predstojnik Inštituta za patologijo prof. dr. Jože Pižem, dr. med., strokovna direktorica Onkološkega inštituta izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., in predstojnik sektorja operativnih dejavnosti na Onkološkem inštitutu Ljubljana doc. dr. Gašper Pilko, dr. med.