Župani opozarjajo: Kdo bo izvajal dolgotrajno oskrbo?

V nadaljevanju preberite:

Največji problem pri zagotavljanju storitev iz dolgotrajne oskrbe bo pomanjkanje kadra na vseh področjih oskrbe, so poudarili župani na včerajšnjem srečanju ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na temo Kako do učinkovite dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti.

Udeležilo se ga je več kot 130 županov. Čez dva meseca in pol, do 1. maja, morajo občine izbrati izvajalce za dolgotrajno oskrbo na domu, ki naj bi začela delovati 1. julija. Nekatere so to že storile, druge še ne. Imajo tri možnosti. Lahko ustanovijo javni zavod za to področje, podelijo koncesijo ali lahko sklenejo neposredno pogodbo za izvajanje storitev za dolgotrajno oskrbo z domom za starejše, zdravstvenim domom, centom za socialno delo ali drugim. Ker je na tem področju še veliko neznank in napačnega razumevanja, bodo na ministrstvu za solidarno prihodnost organizirali posebni klicni center, ki bo občinam v podporo pri vzpostavljanju mreže izvajalcev, je obljubil minister Maljevac.

Od včeraj je v javni obravnavi novela zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo omogočila, da bodo oskrbovalci lahko tudi upokojenci. Uredila bo delovne pogoje oskrbovalcev in avtomatičen prehod skupine invalidov v dolgotrajno oskrbo.