Za čim večji konsenz za spremembe pokojninskega sistema

Novo leto 2025 bo prineslo pokojninsko reformo, ki naj bi bila po napovedih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) končana do pomladi.

V vladnih izhodiščih za reformo je med drugim predvideno postopno zvišanje starostne meje za upokojitev od leta 2028, tako da bi leta 2035 za 40 let dela ta znašala 62 let, kar je dve leti več kot zdaj. Vsi, ki sodelujejo pri tem, poudarjajo, da morajo spremembe sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja potekati čim bolj transparentno ter doseči čim širši javni konsenz. Pred začetkom leta, ko naj bi se nadaljevalo uveljavljanje določb zakona o dolgotrajni oskrbi, razmere na področju kadrov v dolgotrajni oskrbi še niso bile tako slabe, kot so zdaj. Zanimanje za zaposlitev v domovih za starejše je strmoglavilo na rekordno nizko raven. Zaradi številnih neuspešnih razpisov za zapolnitev delovnih mest trenutno v domovih in posebnih zavodih za odrasle dela več kot 340 delavcev manj, kot bi jih moralo po sicer že dolgo zastarelih in neustreznih kadrovskih normativih; po posodobljenih in novim razmeram prilagojenih normativih bi jih potrebovali veliko več.

Po letos uveljavljeni prvi pravici iz zakona o dolgotrajni oskrbi, to je do oskrbovalca družinskega člana, ki je prinesla veliko težav, in po več kot pol leta čakanja na odločbe je časovnica za druge pravice znana. Prvega julija 2025 naj bi začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe na domu in e-oskrbe ter pravica do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, 1. decembra 2025 pa še pravice do celodnevne dolgotrajne oskrbe v instituciji, dnevne dolgotrajne oskrbe in denarnega prejemka ter možnost nadomestne oskrbe v okviru pravice do oskrbovalca družinskega člana. Oskrbovalci družinskega člana bodo lahko po novem tudi upokojenci.

Prvi julij 2025 bo prinesel tudi obveznost plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo. O tem, kako vidijo te spremembe in kaj pričakujejo na področju skrbi za starejše v letu 2025, smo povprašali strokovnjake, društva, sindikate, pa tudi oba pristojna ministra.