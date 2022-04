Župani razburjeni, ker so brez soglasja pristali v predvolilnem glasilu SDS

Predvolilno glasilo, ki ga je v nabiralnike gospodinjstev poslala SDS, je razburilo nekatere župane. V njem so zbrali izjave županov, ki so jih podali ob obiskih vlade. Župani zatrjujejo, da o tem niso bili obveščeni in da z objavo niso soglašali. SDS pa odgovarja, da so bile izjave županov izrečene na javnih dogodkih, ki jih lahko citira vsak.

Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je za STA dejal, da je njegova izjava, ki je objavljena v predvolilnem glasilu stranke SDS, del nagovora, ki ga je imel kot eden od županov na srečanju predstavnikov vlade ob njihovem lanskem obisku v Zasavju.

O objavi v strankarskem časopisu ni bil obveščen niti z njo ni soglašal, je pojasnil. »Zdi se mi povsem neprimerno in nekorektno, da so izjave županov uporabljene v predvolilne namene kot del kampanje posamezne stranke. Osebno bi pričakoval, da bi bil o nameri uporabe izjave vsaj obveščen oziroma zaprošen za soglasje,« je še dodal.

V kabinetu kranjskega župana Matjaža Rakovca so navedli, da so »snovalci volilnega gradiva sami oblikovali županovo izjavo, ne da bi pridobili soglasje o vsebini in za objavo«. FOTO: Jože SuhadolnikDelo

Objave brez avtorizacije

Podobno so pojasnili tudi v kabinetu župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca, kjer so opozorili, da je v glasilu SDS naveden napačen datum. Dodali pa so, da je bila leto prej vlada na obisku na Gorenjskem, kjer je imel župan pozdravni nagovor, »iz katerega so snovalci volilnega gradiva sami oblikovali županovo izjavo, ne da bi pridobili soglasje o vsebini in za objavo«.

Novogoriški župan Klemen Miklavčič je odgovoril, da o tem ni bil obveščen in tudi ni soglašal z uporabo njegove izjave. »Pričakujem pojasnilo, kako so lahko uporabili mojo izjavo v te namene brez moje vednosti,« je pojasnil za STA.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je dejal, da prav tako ni bil predhodno obveščen o nameravani objavi v predvolilnem biltenu SDS, »posledično tudi ne pozvan za podajo kakršnega koli soglasja«. Tudi na celjski občini pravijo, da o tem niso bili obveščeni.

Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak iz vrst SDS pa je dejal, da je bil ob pripravi časopisa o objavi njegove izjave obveščen in da je z njo soglašal.

Novogoriški župan Klemen Miklavčič o objavi ni bil obveščen in tudi ni soglašal z njeno uporabo. »Pričakujem pojasnilo, kako so lahko uporabili mojo izjavo v te namene brez moje vednosti,« je povedal. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V SDS zaniteresirane napotijo na »še mnogo več izjav županov« na spletu

V SDS so za STA navedli, da so bile navedene izjave županov izrečene na javnih dogodkih, da so vse javno objavljene ter dostopne vsem medijem v državi in širše. »Vsak jih lahko citira, vključno z vsemi strankami in kandidati, ki sodelujejo v volilni kampanji,« so dodali.

Dogodki, iz katerih so povzete izjave, so se neposredno javno prenašali preko različnih spletnih omrežij, v časopisu so navedeni datumi, ko so bile izjave javno izrečene in vsak jih lahko preveri, so pojasnili v SDS in dodali, da lahko »še mnogo več izjav županov, ki pozitivno ocenjujejo vladne in skupne projekte«, najdemo na spletni strani z navedenimi vladnimi projekti.