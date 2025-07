V nadaljevanju preberite:

Državni zbor bo danes obravnaval zakon o funkcionarjih, ki prvič po letu 1990 enotno ureja pogoje za opravljanje funkcije ter pravice in obveznosti funkcionarjev v državnih organih in lokalnih skupnostih. Na novo opredeljuje tudi nekaznovanost, zlasti župane pa razburja predvsem dejstvo, da se ohranja razlika v obdobju pravice do nadomestila po prenehanju funkcije – za poslance je šest mesecev, za neposredno izvoljene na lokalni ravni pa tri.