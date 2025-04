Brez sankcij za poslanske prekrškarje

V nadaljevanju preberite:

»Kršitve, ki so se v tej zvezi pojavile, ne samo v tem, ampak tudi prejšnjih mandatih, dovolj nazorno ponazarjajo, da je treba omenjeno zakonodajo spremeniti, pri tem pa predsednica državnega zbora upa, da bodo poslanske skupine pri tem enotne, saj gre za varovanje ugleda zakonodajne veje oblasti,« pravijo v kabinetu predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki si prizadeva, da bi do konca mandata vendarle prenovili protikorupcijsko zakonodajo. Podpira pa tudi spremembo zakona o poslancih in zakona o funkcionarjih. S spremembami bodo v državnem zboru poskusili znova. Prvi test, kako iskreno mislijo, pa bo že kmalu ...