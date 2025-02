Več kot sto si je delovna mesta v javni upravi zamrznilo

V nadaljevanju preberite:

Odhod Damirja Črnčeca, donedavnega državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu, na Slovenski državni holding je ponovno opomnil na povsem nejasno opredeljeno pravico do zamrznitve delovnega mesta v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Njega namreč že več let čaka delovno mesto v Slovenski vojski. Sklepanje takšnih sporazumov pa je skoraj povsem v rokah vsakokratnih nadrejenih in zato podvrženo arbitrarnosti, česar se, kot kaže, zavedajo tudi na ministrstvu za javno upravo, saj napovedujejo spremembe tega instituta v novem zakonu o javnih uslužbencih.

