Zvečer največ dela na Celjskem, padavine bodo ponehale najpozneje na Štajerskem

Padavine se bodo danes čez dan vendarle nekoliko umirile, so pa po tem, ko so v četrtek čez dan največ težav povzročile na Obali, zvečer za nevšečnosti poskrbele predvsem na Celjskem. Nastajale so namreč krajevno močne nevihte, zaradi katerih so hitro naraščali vodotoki in nastajali hudourniki. Na območju Žalca so imeli gasilci precej dela.

S PU Koper sporočajo, da so zaradi včerajšnjega močnega dežja in nalivov ceste na območju Policijske uprave Koper še vedno spolzke, zato voznike pozivajo k previdnosti. Na nekaterih delih je močan dež na vozišče nanesel naplavine in sproženih je bilo več plazov, ki pa še niso bili odstranjeni. Vsem voznikom, še zlasti motoristom, svetujejo, naj bodo v takšnih razmerah še previdnejši.

Posredovalo 159 gasilskih enot

Kot so davi sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je meteorna voda poplavljala prostore stanovanjskih in drugih objektov, ceste, parkirišča in podhode, narasli vodotoki pa so ogrožali objekte in ponekod poškodovali mostove.

Močan veter je podiral drevesa in električne drogove ter razkrival ostrešja objektov. Zaradi razmočenega terena so se sprožili številni zemeljski plazovi, udori ter zdrsi zemljin in kamnin.

Po zadnjih podatkih do šeste ure zjutraj je bilo po državi skupaj obravnavanih 454 dogodkov, od tega skoraj polovico (223) na območju regijskega centra Koper, 97 pa na območju regijskega centra Celje. V 47 primerih so morali posredovati na ljubljanskem območju, 24-krat pa na mariborskem.

Pri tem je po podatkih uprave za zaščito in reševanje posredovalo 159 gasilskih enot. Gasilci so med drugim prečrpavali meteorno vodo iz poplavljenih objektov in njihove okolice, več objektov pa so preventivno zaščitili s protipoplavnimi vrečami. Odstranjevali so podrta drevesa, prekrivali poškodovana ostrešja, s folijo prekrivali plazovite predele. Skupaj z delavci komunalnih podjetij so čistili propuste, odtoke, nanose zemljine in kamenja.

Potok Ložnica poplavil

O precej težavah poročajo iz žalske občine, kjer je bregove prestopil potok Ložnica, ki je prestopil bregove in poplavil več objektov. Zaradi močnih padavin so gasilci posredovali na območju Gotovelj in Ložnice pri Žalcu, kjer je voda ogrožala več objektov in zaprla več cest. Skupno so morali posredovati 23-krat, največ na območju Drešinje vasi, je poročal portal N1.

Najhuje je bilo v krajevni skupnosti Drešinja vas, kjer je zalilo osem hiš. Kot je dejal poveljnik PGD Drešinja vas Franc Zavašnik, se je potok razlil pri mostu v vasi, ker je bil protipoplavni nasip prenizek. Gasilci so s protipoplavnimi vrečami preprečili nadaljnje razlitje narasle vode po vasi. Poleg tega so s folijo zavarovali vhode v ogrožene stanovanjske hiše in preprečili nadaljnji vdor vode.

Žalski župan Janko Kos je danes povedal, da sta narasla tudi manjša potoka Peklenščica in Trnava, ki pa sta medtem že začela upadati. Ne vedo, kaj bo v naslednjem deževju, ker se protipoplavni ukrepi na območju Savinje in Ložnice po avgustovski ujmi še niso začeli izvajati, je opozoril.

V naseljih Tabor, Pondor, Kapla, Gomilsko, Poljče, Trnava, Šmatevž, Kaplja vas, Dolenja vas, Orla vas, Latkova vas, Prebold, Ojstriška vas, Grajska vas, Sv. Lovrenc, Tešova in Jeronim so Iz žalskega komunalnega podjetja uporabnike pitne vode obvestili, da so se zaradi obilnega deževja zakalili vodni viri, zato je vodo treba do preklica prekuhavati.

Nad nami »muhast ciklon«

Kot je za Radio Slovenija zjutraj povedal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh, bodo padavine počasi ponehale, najpozneje na Štajerskem, še naprej pa bo vreme oblačno in vetrovno. A burja na Primorskem bo precej hitro oslabela in popoldne ponehala, je dejal.

Ponoči je sicer ponekod zapadlo kar nekaj padavin, na Notranjskem in Kočevskem krajevno tudi 30 milimetrov, a je bila intenziteta padavin vseeno manjša kot v četrtek čez dan. Nad nami se zdaj zadržuje precej muhast ciklon, ki se bo gibal precej nepredvidljivo, se pomikal malo sem, malo tja, zato napovedi po Velkavrhovih besedah ne bodo povsem natančne.

»Vemo, da padavin ne bo dosti in da ne bodo dolgotrajne. Težišče padavin pa bo ves čas v severni in vzhodni Sloveniji,« je še dodal Velkavrh, ki napoveduje, da večjih temperaturnih porastov vsaj do konca tedna ne bo, nekoliko toplejši pa bi lahko bil ponedeljek, ko bi se lahko v notranjosti države ogrelo do 20 stopinj Celzija.