Zveza pacientov za odstop vodstva psihiatrične bolnišnice

Upravni odbor Zveze organizacij pacientov Slovenije je na včerajšnji seji soglasno sprejel sklep, da bo ministrstvou za zdravje predlagal, da v imenu države kot ustanovitelja svet zavoda pozove k odpoklicu vodstva Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

»Po našem trdnem prepričanju razmer v psihiatrični kliniki ni možno izboljšati brez dobro premišljenega akcijskega načrta za odpravo ugotovljenih napak in pomanjkljivosti z močno strokovno in organizacijsko podporo države kot ustanoviteljice in lastnice klinike, ki je najbolj odgovorna za varnosti pacientov in zaposlenih zdravstvenih delavcev v psihiatrični kliniki,« so med drugim zapisali v Zvezi organizacij pacientov Slovenije, ki predstavlja okoli 400.000 pacientov in uporabnikov.

V zvezi pojasnjujejo, da spremljajo problematiko psihiatrične klinike – ta se je v zadnjih mesecih soočala z vrsto očitkov o neprimernem ravnanju s pacienti – že vse od svoje ustanovitve junija leta 2022. V zvezi imajo sekcijo za duševne bolezni, že dlje časa so zahtevali ukrepanje glede sumov zlorabe pacientov v kliniki, a se vodstvo klinike na zahteve ni odzivalo.

Ministrstvo za zdravje je junija lani imenovalo komisijo za izvedbo sistemskega nadzora v psihiatrični kliniki, ki je svoje poročilo končala v aprilu letos, a ministrstvo poročila z zvezo ni delilo. V zvezi pacientov pravijo, da ugotovitev in kršitev v poročilu kot predstavniki pacientov in uporabnikov ne bodo dokazovali, ker to ni njihova naloga.

»Kar lahko storimo, je, da v imenu članov izpričamo naše prepričanje in izrazimo, ali zaupamo določeni ustanovi ali ne. Prepričani smo, da je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana ustanova, ki jo pacienti in uporabniki potrebujemo. Enako potrebujemo vse psihiatrične klinike ter vse psihiatre, klinične psihologe in psihoterapevte ter tudi drugo strokovno in laično psihosocialno podporo,« so zapisali v zvezi pacientov.

Pripravljeni so sodelovati, menijo pa, da je mogoče več varnosti in višjo kakovost zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev mogoče doseči samo z »boljšim sodelovanjem vseh zaposlenih zdravstvenih delavcev, pacientov in njihovih zastopnikov ter države kot ustanovitelja, ne pa s krčevitim oklepanjem na okopih strokovnosti in obrambe doseženih finančnih rezultatov«.

»Pričakujemo, da bo bodoče vodstvo UPK Ljubljana pripravljeno na vključevanje pacientov, njihovih svojcev in zastopnikov pacientov ter tudi zunanje strokovne javnosti,« so zapisali. Pričakujejo tudi takojšnjo javno dostopnost končnega poročila komisije za sistemski nadzor.