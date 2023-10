35-letni podjetnik postal najmlajši predsednik Ekvadorja

V Ekvadorju so volivci v nedeljo za novega predsednika izbrali podjetnika Daniela Noboo, ki bo s svojimi 35 leti postal najmlajši predsednik države. Po razglasitvi rezultatov v nedeljo se je Noboa zavzel za ponovno vzpostavitev miru v državi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Noboa je dejal, da je njegov namen, da znova vzpostavi mir. Obenem si bo prizadeval za izobraževanje mladih in ustvarjanje novih delovnih mest. »Jutri začnemo delati na tem novem Ekvadorju,« je dodal. Ekvadorska volilna komisija je sporočila, da je Noboa osvojil 52,29 odstotka glasov, njegova tekmica Luisa Gonzalez pa 47,1 odstotka glasov. Tako Gonzalez kot dosedanji predsednik Guillermo Lasso sta Noboi že čestitala za zmago.

Zavezništvo Noboe Nacionalna demokratična akcija vključuje stranke iz sredine in levice. Noboa pa pooseblja ekvadorsko politično elito, ki izhaja iz sveta zasebnih podjetij in je blizu desnici. Z izvolitvijo je uresničil sen svojega očeta Alvara, ki je petkrat neuspešno kandidiral za predsednika.

Zmagovalec bo na položaju samo 16 mesecev do maja 2025, saj bo dokončal mandat sedanjega predsednika Guillerma Lassa, ki je maja letos, ko ga je opozicija poskušala odstaviti zaradi suma poneverb, razpustil parlament in pozval k razpisu novih volitev.

V prvem krogu volitev 20. avgusta je Gonzalezova, kandidatka socialistične stranke Državljansko revolucionarno gibanje, sicer zmagala med osmimi kandidati. Noboa, sin »kralja banan«, pa je po atentatu na enega od favoritov tik pred volitvami s 23 odstotki glasov presenetljivo dosegel drugo mesto.

Južnoameriška država Ekvador z 18 milijoni prebivalcev leži med Kolumbijo in Perujem, ki sta eni glavnih svetovnih proizvajalk kokaina. V zadnjih letih je postal pomembno distribucijsko središče za droge, vse večji vpliv mehiških in kolumbijskih kartelov pa je okrepil nasilne spopade med tolpami, katerih žrtve so pogosto tudi civilisti.