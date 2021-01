46. predsednik ZDA Joe Biden nastopa

Kot prva govornica je nastopila senatorka slovenskih korenin Amy Klobuchar. Foto Brendan Mcdermid/Reuters

Prva temnopolta podpredsednica ZDA Kamala Harris. Foto Alex Wong/Afp

Novi predsednik ZDA Joe Biden posluša petje Lady Gaga. Foto Kevin Lamarque/Reuters

Washington – »Vrnili se bomo!« je pred vrnitvijo na Florido obljubil 45. republikanski predsednik ZDA, z današnjo inavguracijo pa je nastopil čas za 46. demokratskega predsednika. Pobožni katolik se je namesto na čaj v Belo hišo svojega predhodnika, kamor ni bil povabljen, zjutraj odpravil na mašo v washingtonsko katedralo svetega Mateja – v družbi najvišjih republikanskih kongresnih voditeljev.Ker se Trump ni hotel udeležiti inavguracije svojega naslednika, letos ni bilo niti slavnostne povorke po Pensilvanski aveniji do stopnic pred kongresnim poslopjem, z njegovim odhodom pa se politični Washington veseli mirnega prenosa oblasti po turbuletntnih štirih letih. Ti so komaj minuli teden izbruhnili v že drugi ustavni ob tožbi za republikanskega predsednika, tokrat zaradi vdora njegovih privržencev v kongres pred natančno dvema tednoma. Zaradi tega je ameriška prestolnica še najbolj podobna zasedenemu mestu in v parku National Mall, ki se od kongresa vije mimo Bele hiše in naprej do spomenika znamenitemu predsedniku Abrahamu Lincolnu pa ni običajnih množic.Bidnovi volivci pa se vseeno veselijo inavguracije, ki jo je odprla demokratska senatorka iz Minnesote slovenskih korenin Amy Klobuchar. Zadnji demokratski predsednik Barack Obama je pred temu svojemu nekdanjemu podpredsedniku, zdaj predsedniku ZDA, poslal sporočilo: »To je zdaj tvoj čas!« Uvodno molitev je prebral katoliški duhovnik Leo O’Donovan, dolgoletni znanec Bidnove družine. In res je Amy Klobuchar v uvodu poleg nekdanjih predsednikov, kongresnikov, visokih sodnikov, tujih predstavnikov in drugih pozdravila tudi »cel kup Bidnov«. Med njimi je bil poleg nove prve dame Jill tudi sin Hunter, ki ga Trump obtožuje dvomljivih poslov v Ukrajini, na Kitajskem in drugod, Biden pa ga neomajno zagovarja. Na večer pred inavguracijo pa se je novi ameriški predsednik jokal za svojim drugim sinom Beaujem, ki ga je pokopala huda bolezen.Državno himno je zapela Lady Gaga, ki je Bidna že podprla med predvolilno kampanjo v Pensilvaniji. Prisego je prebrala prva temnopolta predstojnica gasilskega oddelka v georgijskem South Fultonu Andrea Hall, tudi predsednica tamkajšnje gasilske sindikalne zveze, prve delavske organizacije, ki je podprla Bidnovo predsedniško kampanjo. Vrhovna sodnica Sonia Sotomayor je nato prisegla podpredsednico Kamalo Harris. S svojimi 78. leti je Biden najstarejši Američan na začetku predsedniškega mandata in zaradi visoke starosti najverjetneje ne bo še enkrat kandidiral. Tudi zaradi tega je v središču pozornosti njegova podpredsednica Kamala Harris, prva ženska in prva temne polti na tem položaju. Kalifornijska senatorka je med demokratsko predvolilno tekmo ostro nastopala proti Bidnu, a ga to ni motilo, da je ne bi izbral za svojo desno roko. Meje kot prvi drugi ameriški gentleman podira tudi njen soprog Douglas Emhoff.Bidna je za novega predsednika ZDA prisegel predsednik ustavnega sodišča John Robert, kot je v navadi, pa je Sveto pismo držala prva dama. Novi predsednik je slavnostno prisegel, da bo zvesto opravljal naloge predsednika ZDA in po najboljših močeh ohranjal, ščitil in branil ustavo ZDA. Besede »naj mi Bog pomaga!« je dodal že prvi predsednik George Washington ter so se ohranile vse do danes.Po žarometi bo zdaj tudi nova prva dama. Dr. Jill Biden je že naznanila svojo prvo pobudo ali bolje obnovitev stare, ki jo je še kot druga dama vodila z Michelle Obama. Gre za akcijo z nazivom »združevanje sil« za podporo vojakom in njihovim družinam pri izobraževanju in zaposlovanju. Tako kot v času prebivanja na naslovu Observatory Circle št.1, kjer stanuje podpredsednik ZDA, bo 69-letna učiteljica tudi v Beli hiši nadaljevala s svojim poklicem.