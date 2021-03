AfD bodo po novem lahko prisluškovali

Članom skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) bodo po novem lahko tudi prisluškovali. Nemška notranja obveščevalna služba je namreč ocenila, da obstaja sum, da ima stranka nedemokratična nagnjenja. To bodo zdaj lahko preverjali in dokazovali tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih metod.AfD je tovrstno oznako že dobila v nekaj zveznih deželah, z današnjo odločitvijo pa se je stranka v preiskavi znašla na ravni celotne države. V AfD so že napovedali, da bodo pravico iskali na sodišču in da so trdno prepričani, da bo ustavno sodišče razsodilo v njihov prid., predsednik poslanske skupine AfD, je na novinarski konferenci dejal, da odločitev pomeni poseg v mnenjsko svobodo in da gre za politično odločitev. Dejal je še, da takšne obveščevalne službe kot v Nemčiji, ne poznajo v nobeni drugi zahodni demokraciji. Če že, bi morala preprečevati nasilne prevrate, ne pa svobodne izmenjave mnenj, je dejal Gauland. Zato je prepričan, da bodo na ustavnem sodišču tudi zmagali.Iz drugih strank pa prihajajo pozitivne ocene odločitve. V SPD so poudarili, da je bila poteza nujna, saj AfD postaja vse bolj skrajno desna, živi od spodbujanja sovraštva in delitve družbe ter širjenja laži. Poskuša pa tudi spremeniti zgodovino, še opozarjajo v SPD. Iz CDU je slišati opozorila, da je AfD spodbudila desničarske skrajneže, da pa se bo treba v politiki proti AfD še naprej boriti. Podobno odločitev pozdravljajo v stranki Zeleni in v liberalni FDP.