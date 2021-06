Afganistanska vlada obnovila pogovore s talibi

Afganistanska vojska se je po umiku ameriške še sama umaknila iz številnih obočji, ki so jih nato brez boja prevzeli talibi. FOTO: Omar Sobhani/Reuters

Talibi in afganistanska vlada so v torek v Katarju obnovili mirovne pogovore. Na prvem srečanju od zastoja pogajanj v aprilu so člani pogajalske skupine predvsem razpravljali o organizaciji novega kroga pogajanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Začetek pogovorov so potrdili tako pri afganistanski vladi kot talibi. Mirovna pogajanja so sicer zastala aprila, ko talibi niso želeli sodelovati na vrhu o prihodnosti Afganistana v Turčiji.Talibi so sicer v zadnjih tednih, ko ZDA z zaveznicami v Natu umikajo svoje vojake iz Afganistana, prevzeli nadzor nad 30 okrožji. Afganistanska vojska ima zaradi okrnjenih dobavnih poti težave s talibskimi borci, afganistanski poveljniki pa so se zato odločili za umik s številnih podeželskih okrožij.ZDA bodo po 20 letih do septembra iz države umaknile vse svoje vojake, s čimer se bo končala najdaljša ameriška vojna, čeprav še vedno ostajajo skrbi zaradi talibov.