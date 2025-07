Vlade, ne tolpe, bi morale odločati, kdo vstopa v naše države.

Organizirane kriminalne združbe, ki omogočajo in spodbujajo nezakonite migracije, močno ogrožajo mednarodno varnost. To nikakor ni novo ali posebej izvirno stališče – vendar je v času negotove geopolitične prihodnosti bolj resnično kot kdaj prej. Trgovina z ljudmi je eden najresnejših izzivov, s katerimi se bo mednarodna skupnost morala spoprijeti. Po svetu se je razvila obsežna in neusmiljena kriminalna industrija, ki presega meje držav in prinaša milijarde funtov tistim, ki jo upravljajo. Od izvornih držav, kjer tolpe izkoriščajo ranljive ljudi, prek tranzitnih držav do končnih destinacij in samih migrantov – posledice te odvratne dejavnosti se čutijo na vsakem koraku mednarodne poti tihotapljenja ljudi.

Victoria Harrison, britanska veleposlanica FOTO: arhiv veleposlaništva

Kot smo že večkrat videli, je edini način za spoprijemanje s takšnimi izzivi sodelovanje. Globalni izzivi zahtevajo globalne rešitve. Organiziranemu kriminalu se lahko upremo le z organiziranim pristopom.

Združeno kraljestvo je mednarodno sodelovanje postavilo v središče svojih prizadevanj za boj proti nezakonitim migracijam in organiziranemu kriminalu na področju priseljevanja. Zavedamo se, da krepitev varnosti naših meja pomeni sodelovanje z vsemi mednarodnimi partnerji.

Julija lani sta se predsednika vlad Združenega kraljestva in Slovenije Keir Starmer in Robert Golob na srečanju Evropske politične skupnosti v Blenheimu pri Oxfordu dogovorila o skupni izjavi o sodelovanju na področju kazenskega pregona, vključno z bojem proti organiziranemu kriminalu na področju migracij, s čimer sta poudarila skupni pomen teh vprašanj za Združeno kraljestvo in Slovenijo. Zdaj moramo delovati skupaj, da te zaveze pretvorimo v konkretna dejanja in rezultate.

Ne smemo stati ob strani in opazovati, kako tisoče ranljivih ljudi postaja plen neusmiljenih izkoriščevalcev, ki jih zanima zgolj dobiček. Da bi zaščitili te ljudi in naše meje, bomo morali razmišljati zunaj okvirov ter preizprašati svoje predstave o tem, kaj je mogoče. Ker tolpe vse bolj uporabljajo tehnologijo in tako svoje poslovanje vse bolj selijo v ozadje, moramo postati bolj inovativni, da jim lahko sledimo.

Združeno kraljestvo je uvedlo nov globalni režim sankcij za boj proti nezakonitim migracijam – prvi tovrstni režim na svetu, ki nam bo omogočil ukrepanje proti tihotapcem ljudi in njihovim sodelavcem, tako kot smo to učinkovito storili v boju proti teroristom, kibernetskim kriminalcem in koruptivnim kleptokratom.

Sankcije so še eno sredstvo v našem arzenalu za onemogočanje in uničenje teh kriminalnih mrež na vseh točkah tihotapske poti. Poleg tradicionalnih ukrepov kazenskega pregona se bomo lahko borili proti tolpam povsod, kjer so, in zaščitili življenja migrantov. Pri izvajanju sankcij pa predvsem cenimo sodelovanje s partnerji. To je prvi tovrstni režim sankcij, zdaj pa želimo, da se nam prijatelji in zavezniki pri tem pridružijo, in jih spodbujamo k sodelovanju pri razvoju novega režima, usmerjenega proti tihotapljenju ljudi, trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu na področju priseljevanja. Da bi se resnično spopadli s tolpami in njihovimi pomočniki ter zaščitili čim več ranljivih življenj, moramo okrepiti naše sodelovanje, deliti več informacij in usklajevati prizadevanja – tudi s sankcijami – da bi onemogočili poslovne modele in dejavnosti omenjenih tolp. To ni nerešljiv problem. Kriminalci se ne morejo kosati s skupnim vplivom in voljo med seboj tesno sodelujoče mednarodne skupnosti.

Vlade, ne tolpe, bi morale odločati, kdo vstopa v naše države.

Victoria Harrison, britanska veleposlanica.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč urendištva.