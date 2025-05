Vlada podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Vlada je še enkrat podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, o čemer je država po schengenskem zakoniku dolžna obvestiti evropske institucije, je po seji vlade povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Razlogi za podaljšanje so poslabšanje varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu, vojna v Ukrajini, zapletene razmere na zahodnem Balkanu in visoka stopnja terorizma v državah EU. V Sloveniji je za zdaj na srednji stopnji, je dejal minister za notranje zadeve.

Nadzor med počitnicami po njegovih zagotovilih ne bo prizadel tranzita in potnikov, ki bodo odhajali na dopust in se vračali. »Delali bomo kot v preteklih letih. Izkušnje kažejo na pretočnost prometa, bomo pa pozorni na ciljne skupine, torej tujce, ki organizirajo nezakonite prehode preko državne meje ali tihotapijo blago.«

Za podaljšanje mejnega nadzora se je odločila tudi Italija, pri čemer je minister poudaril, da dogovori z ministri za notranje zadeve držijo in za prebivalstvo ob meji ni večjih težav pri kontrolah in prehodih. Dodal je, da slovenska policija odlično dela na področju migracij in da je prijela večje število tihotapcev, pred nedavnim je sodelovala s tujimi policijami tudi pri rabitju ene izmed tihotapskih združb.

Nezakonite migracije po zahodnobalkanski poti so, kot je še navedel Poklukar, v zadnjem letu izrazito upadle; lani v tem času je bilo okoli 15.000 nezakonitih prehodov, letos nekaj več 5000.