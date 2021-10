Alec Baldwin s pištolo rekvizitom na snemanju ubil direktorico fotografije

Ameriški igralec Alec Baldwin je na snemanju filma v četrtek ubil direktorico fotografije Halyno Hutchins in ranil režiserja Joela Souzo. Kot je sporočila policija, je Baldwin streljal iz pištole rekvizita. Incident se je zgodil na snemanju filma Rust v ameriški zvezni državi Nova Mehika, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Urad šerifa potrjuje, da sta bili dve osebi na snemanju filma Rust ustreljeni. Direktorica fotografije Halyna Hutchins (42) in režiser Joel Souza (48) sta bila ustreljena, ko je producent in igralec Alec Baldwin (68) izstrelil naboj iz rekvizita,« navaja sporočilo policije okrožja Santa Fe.

Hutchinsovo so s helikopterjem prepeljali v univerzitetno bolnišnico Nove Mehike, kjer pa so jo kasneje razglasili za mrtvo. Souzo so reševalci odpeljali v bližnji zdravstveni center Christus St. Vincent.

V izjavi je zapisano tudi, da je bila ekipa na prizorišču snemanja na ranču Bonanza Creek, ko so okrog 14. ure prijavili streljanje.

Souza so reševalci odpeljali v bližnji zdravstveni center Christus St. Vincent. FOTO: Sam Wasson/AFP

Policija ni vložila še nobene tožbe

Preiskava poteka in Baldwina so že zaslišali preiskovalci. »Podal je izjave in odgovarjal na njihova vprašanja. Prišel je prostovoljno in po zaslišanjih zapustil poslopje. Proti njemu niso bile vložene nobene obtožbe in nihče ni bil aretiran,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še pojasnil tiskovni predstavnik šerifa Santa Feja Juan Rios. Kot je pojasnil, zdaj detektivi preiskujejo, kako in kakšna vrsta naboja je bila izstreljena, je po poročanju Guardiana še dejal Rios.

Halyna Hutchins. FOTO: Sonia Recchia/AFP

»Podrobnosti trenutno niso jasne, vendar si prizadevamo izvedeti več in podpiramo popolno preiskavo tega tragičnega dogodka,« sta v izjavi dejala predsednik mednarodnega združenja kinematografovin izvršna direktorica, poročanje AFP povzema Guardian.

Lokalni časnik je medtem objavil fotografije vidno pretresenega Baldwina na parkirišču na prizorišču snemanja. Igralec je menda, kot je pisal časnik, po zaslišanju jokal.

Tiskovni predstavnik produkcijske hiše je za Hollywood Reporter povedal, da je nesreča povezana s streli iz pištole rekvizita s slepimi naboji.

Po družbenih omrežjih pa so se že usuli pokloni in spomini na direktorico fotografije.

V filmu Rust Baldwin igra bandita Harlanda Rusta, za katerim je zaradi umora razpisana nagrada. Skupaj s 13-letnim vnukom mora bežati pred roko pravice in pred lovci na glave. V filmu med drugim igrajo še Frances Fisher, Jensen Ackles, Brady Noon in Travis Fimmel.

Baldwin je v svoji dolgi karieri sicer pogosto igral v akcijskih filmih, kot sta na primer Lov na rdeči oktober in Misija: Nemogoče - Odpadniška nacija, pa tudi v dramah, kot sta Otožna Jasmine in Še vedno Alice, ter v kriminalki Brooklyn brez matere. Od leta 2012 je poročen z igralko Hilario Baldwin, s katero imata šest otrok, ima pa tudi hčer iz prejšnjega zakona s Kim Basinger.

Pravila glede uporabe rekvizitov orožja na filmskih snemanjih so sicer po pisanju AFP zelo stroga, a podobne nesreče so se v preteklosti že dogajale. Najbolj je odmeval dogodek, ko je Brandon Lee, sin legende borilnih veščin Brucea Leeja, med snemanjem filma Vran (The Crow) umrl, potem ko je bil ustreljen s pištolo, v kateri naj bi bili slepi naboji.