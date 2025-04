Ali se Kanada lahko priključi Evropski uniji? Ankete kažejo, da si tega želi

V zadnjem času je precej zanimanja tako med Kanadčani kot tudi med strokovnjaki za evropske zadeve vzbudila ideja vključitve Kanade v Evropsko unijo. Nedavna anketa je pokazala, da kar 44 odstotkov Kanadčanov podpira idejo o članstvu v EU, kar je precej več kot 34 odstotkov tistih, ki temu nasprotujejo. Ta podatek kaže na povečano zanimanje Kanadčanov za tesnejše povezovanje z Evropo, še posebej v luči zapletov v odnosih z Združenimi državami Amerike pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa, piše Politico.

Evropska komisija je sporočila, da so ji rezultati ankete v posebno čast, vendar je opozorila, da trenutni pravni okvir EU omogoča članstvo le evropskim državam. To izhaja iz 49. člena pogodbe o Evropski uniji, ki določa, da lahko za članstvo zaprosijo le evropske države. Kljub temu pa nekateri strokovnjaki menijo, da bi Kanada lahko izpolnila pogoje za članstvo, čeprav bi bil postopek dolgotrajen in zapleten.

Profesorica Giselle Bosse z Univerze v Maastrichtu meni, da je biti Evropejec bolj stanje duha kot pa geografska opredelitev. Poudarila je, da imajo nekatere države članice EU ozemlja zunaj Evrope, kar kaže na širšo interpretacijo evropskosti. Bossova je Kanadčane zaradi njihovega prepričanja v socialno državo, političnih in pravnih sistemov, ki temeljijo na evropskih modelih, označila za »posebne Evropejce«, poudarila pa je tudi, da imajo mnogi evropske korenine.

Frank Schimmelfennig z ETH Zürich meni, da bi Kanada v številnih pogledih bolj ustrezala evropskim vrednotam, institucijam in politikam kot nekatere trenutne kandidatke za članstvo, kot so države Zahodnega Balkana, Ukrajina in Moldavija. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

Podobno stališče ima tudi profesor Frank Schimmelfennig z ETH Zürich, ki meni, da bi Kanada v veliko pogledih bolj ustrezala evropskim vrednotam, institucijam in politikam kot nekatere trenutne kandidatke za članstvo, kot so države Zahodnega Balkana, Ukrajina in Moldavija. Kljub temu pa priznava, da bi bila odločitev o članstvu Kanade v rokah evropske komisije in držav članic EU.

Na drugi strani nekateri strokovnjaki opozarjajo na praktične ovire. Ian Bond iz Centra za evropske reforme (CER) meni, da bi bilo težko utemeljiti, da je Kanada evropska država. Poleg tega bi članstvo v EU zahtevalo, da Kanada, ki je vezana na trgovinsko menjavo z ZDA, uvede carinske meje z ZDA in uporablja evropske carine in regulacije, kar bi lahko imelo zanjo negativne gospodarske posledice. Bond tudi opozarja, da bi članstvo Kanade zahtevalo soglasje vseh držav članic EU, kar bi lahko bilo težavno, še posebej zaradi nasprotovanja nekaterih držav, kot je Francija.

Namesto formalnega članstva bi lahko Kanada okrepila svoje gospodarsko partnerstvo z EU, še piše Politico. Novi kanadski premier Mark Carney je že naredil prve korake v tej smeri, ko je obiskal Francijo in se srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, da bi razpravljala o okrepitvi gospodarskih, obrambnih in trgovinskih vezi. To bi lahko prineslo koristi obema stranema brez formalnega članstva, kar bi bilo morda bolj izvedljivo v bližnji prihodnosti.