Kanadčani množično bojkotirajo ameriške izdelke

Kanadske province so na ameriške carine odgovorile brezkompromisno – s trgovinskih polic so umaknile ameriške alkoholne pijače. Odločitev je sprožila oster odziv, še posebej med ameriškimi proizvajalci.

Lawson Whiting, izvršni direktor podjetja Brown-Forman, ki ima v lasti viski znamke Jack Daniel's, jo je označil za nesorazmeren ukrep, ki povzroča celo večjo škodo kot same tarife. Po njegovih besedah takšna poteza ne zgolj otežuje poslovanja, temveč ameriške blagovne znamke popolnoma izrine s trga.

Kanada je dodatno zaostrila trgovinske odnose z uvedbo 25-odstotnih carin na ameriško vino, žgane pijače in pivo. S temi povračilnimi ukrepi se je odzvala na ameriške carine, ki so prizadele njene proizvajalce.

A posledice segajo dlje od uradne trgovinske politike – ukrep je postal del širšega trenda rastočega gospodarskega patriotizma. Kanadski potrošniki vse bolj podpirajo domače izdelke in zavestno bojkotirajo ameriške blagovne znamke alkohola, kar dodatno spreminja tržno dinamiko.

Posledice za poslovanje podjetja

Whiting priznava, da kanadski trg predstavlja zgolj en odstotek prodaje podjetja Brown-Forman, kar pomeni, da finančni udarec ne bo občutnejši. Kljub temu opozarja na širšo negotovost in nestabilne razmere v mednarodnem okolju, ki bi lahko dolgoročno vplivale na poslovanje podjetja in njegovo rast na drugih trgih.

Proizvajalec svetovno znane žgane pijače Jack Daniel’s se ne spopada le s trgovinskimi izzivi v Kanadi, temveč tudi z upadom povpraševanja na ključnih trgih v ZDA in Evropi. FOTO: Kevin Wurm/Reuters

Podjetje Brown-Forman se je na zaostrene tržne razmere odzvalo s stroškovnimi prilagoditvami, med katerimi je tudi zmanjšanje delovne sile. Analitiki ocenjujejo, da so ti ukrepi nujni ne le za stabilizacijo poslovanja podjetja, temveč tudi za prilagoditev celotne industrije žganih pijač na nove gospodarske razmere. Kljub triodstotnemu upadu neto prodaje v primerjavi z lanskim letom, kar je bilo manj od pričakovanj analitikov, podjetje ostaja optimistično. Za fiskalno leto 2025 napoveduje rast neto prodaje v razponu od dveh do štirih odstotkov.

Proizvajalec svetovno znane žgane pijače Jack Daniel’s se ne spopada le s trgovinskimi izzivi v Kanadi, temveč tudi z upadom povpraševanja na ključnih trgih v ZDA in Evropi. Kljub temu izgube uspešno nadomešča s pospešeno rastjo prodaje na trgih v razvoju, predvsem v Mehiki in na Poljskem. Mehika, ki predstavlja pomemben delež prihodkov, ostaja osrednji steber poslovne strategije podjetja, saj njena stabilna rast pomaga uravnotežiti nihanja na tradicionalnih trgih.

Carinske vojne in spremenjene potrošniške navade vse bolj jasno kažejo, da globalni trg ni več predvidljiv in stabilen ekosistem, temveč bojno polje gospodarskih interesov. Podjetja, kot je Brown-Forman, se morajo nenehno prilagajati novi realnosti, kjer nacionalni interesi in protekcionistične politike prevladujejo nad idejo proste trgovine.

Kanadski potrošniki čedalje bolj podpirajo domače izdelke in zavestno bojkotirajo ameriške blagovne znamke alkohola. FOTO: Chris Helgren/Reuters

Čeprav podjetje uspešno preusmerja svojo strategijo na trge v razvoju, to ne spreminja dejstva, da so carine in bojkot ameriških izdelkov v Kanadi le simptom širšega nezadovoljstva z ameriškimi gospodarskimi praksami. Zanimivo bo videti, ali bomo temu sledili tudi Evropejci.