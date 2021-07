Američani dan neodvisnosti praznujejo praktično brez ukrepov

Čas potovanj

FOTO: Joshua Roberts/Reuters

Bidnov piknik

Američani 4. julij praznujejo s pikniki v prijateljskem in družinskem krogu, zvečer pa so na vrsti veliki ognjemeti, pri čemer je največji v New Yorku, ki bo letos pripravljen z bark na reki East River med Brooklynom in Manhattnom. Ognjemetov lani ni bilo veliko, letos pa se vračajo v polnem obsegu.Ameriška avtomobilistična zveza (AAA) napoveduje, da se je oziroma se bo za podaljšani praznični vikend (dela prost dan bo še ponedeljek) od petka do ponedeljka na daljšo pot podalo 47,7 milijona ljudi, kar je že raven, ki je bila značilna za čase pred pandemijo. Kot vedno gre velika večina na pot z osebnim avtomobilom, 3,5 milijona pa potuje z letali.Že v četrtek je Uprava za varnost v transportu (TSA) na letališčih pregledala 2,15 milijona potnikov. 1. julija leta 2019 je njihovo število znašalo 2,01 milijona. Potniki se srečujejo s pomanjkanjem avtomobilov za najem, zaradi česar so trenutno zelo dragi, težave zaradi povečanega prometa pa imajo tudi letalske družbe.Potovalna spletna stran Expedia poroča, da bo letos nekam potovalo 66 odstotkov Američanov in od tega vsak četrti prav okrog dneva neodvisnosti. Največ zanimanja za praznična potovanja vlada za Las Vegas, San Diego, Mrytle Beach, Orlando in Miami.Polne bodo tudi plaže ob morju, rekah in jezerih, kjer pa se tako kot na bazenih soočajo s pomanjkanjem reševalcev. Pomanjkanje delavcev vlada tudi v restavracijah in barih.Večina bo zato kot ponavadi praznovala na piknikih. Tudi predsednikbo pred Belo hišo gostil 1000 reševalcev, policistov, zdravstvenih delavcev, prodajalcev v živilskih trgovinah in drugih, ki so bili v času pandemije najbolj obremenjeni.»Dogajajo se čudovite stvari. Praznovali bomo. Po vsej Ameriki gredo ljudje spet na tekme, delajo dobre stvari,« je že v petek povedal Biden, pri čemer je opozoril, da bodo ljudje na žalost še naprej umirali, ker se ne cepijo proti covidu-19.Povprečno se sedaj z novim koronavirusom na dan okuži 12.000 Američanov, umre pa jih 250. Številke so najvišje na jugu in zahodu ZDA, kjer ljudje v največji meri zavračajo cepljenje.Skupno se je doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 33,7 milijona Američanov, umrlo pa jih je več kot 605.500