Ameriška vizita v Kijevu po rošadah v obrambnem resorju

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je zjutraj prispel na dvodnevni obisk v Kijev, kjer se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo. V času velikih rošad na ukrajinskem obrambnem ministrstvu, ki so del obračuna s sistemsko korupcijo, in težavne protiofenzive na vzhodu in jugu države je Blinken obljubil Kijevu še več finančne in vojaške pomoči.

Trenutek za obisk ameriškega zunanjega ministra je bil natančno izbran.