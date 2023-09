Rusija spet napadla z droni, v Odesi ubit en človek

Rusija je zgodaj davi z droni znova napadla pristanišče Izmail na Donavi na jugozahodu Ukrajine, pri čemer je bil ubit en človek. Pristaniška in kmetijska infrastruktura na območju sta bili v napadu poškodovani, je sporočil guverner regije Odesa Oleg Kiper.

Napad se je zgodil še v nočnem času in je trajal tri ure, njegova glavna tarča pa je bilo pristanišče Izmail, je na telegramu zapisal Kiper. »Žal je ena oseba umrla,« je sporočil in pojasnil, da je bil žrtev kmetijski delavec, ki je bil huje ranjen in je kasneje v bolnišnici umrl.

Na več območjih, kjer je potekal napad, je zagorelo in pristaniška in kmetijska infrastruktura, vključno z upravnimi poslopji, sta bili poškodovani, je še dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pristanišče Izmail na reki Donavi je po julijskem umiku Rusije iz sporazuma o žitu, ki je omogočal izvoz žita iz črnomorskih pristanišč, postalo glavna izvozna točka za ukrajinsko žito in druge proizvode.

Rusija je po propadu dogovora okrepila napade tako na širše območje Odese kot Mikolajeva, kjer je za izvoz kmetijskih proizvodov ključna infrastruktura. V noči na ponedeljek so, denimo, ukrajinske sile nad Odeso sestrelile 17 ruskih brezpilotnih letalnikov, ki so leteli zelo blizu sosednje Romunije.

Minulo noč je bil tarča napada tudi Kijev, po navedbah oblasti pa žrtev ali škode ni bilo. Ruska letala so na prestolnico med drugim izstreljevala manevrirne rakete, je po telegramu sporočil vodja mestne vojaške uprave Sergij Popko in dodal, da je vse uničila zračna obramba.