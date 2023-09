Intervju z ameriškima senatorjema: Ukrajina je partner, o katerem smo sanjali

V nadaljevanju preberite:

Ameriška zakonodajna veja oblasti bo po vrnitvi s poletnega oddiha odigrala ključno vlogo pri potrjevanju naslednjega velikega paketa pomoči Ukrajini. Kljub odločni podpori, ki jo ta država uživa v vrhovih ameriške politike, se v kongresu obeta žolčna razprava, odraz vse večje utrujenosti republikanske stranke nad vojno, ki ji po poldrugem letu srditih spopadov ni videti konca. Vojna je bila pričakovano tudi na vrhu agende ameriških senatorjev in kongresnika, ki so v teh dneh Slovenijo obiskali v okviru turneje po širši regiji. Na čelu delegacije sta bila Lindsey Graham in Bob Menendez, vplivna senatorja iz Južne Karoline in New Jerseyja.

Med obiskom, ki so ga pripravljali več mesecev in je zaradi varnosti minil v precejšnji tajnosti, sta dva od najvidnejših predstavnikov zgornjega doma ameriškega kongresa, ki prihajata iz različnih strank, v odkritem pogovoru za Delo spregovorila o poteku vojne v Ukrajini, o odnosu ZDA do žrtve ruske agresije, pa tudi o vlogi in potencialu Slovenije znotraj zahodnega zavezništva.