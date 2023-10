Ameriška vlada rešena – za 45 dni

Po predstavniškem domu je za podaljšanje financiranja ameriške vlade za 45 dni glasoval tudi senat, tik pred dvanajsto je zakon podpisal predsednik Joe Biden. Vlada ZDA vsaj do sredine novembra ne bo zaprla svojih vrat, republikanskega predsednika predstavniškega doma Kevina McCarthyja pa čaka še večje nezadovoljstvo bolj skrajnih predstavnikov svoje stranke. Floridski predstavnik Matt Gaetz in nekateri drugi spet omenjajo nezaupnico.

Ameriški demokrati so zadovoljni, da v dogovoru o podaljšanju financiranja vlade ni nižanja pokojnin in drugih socialnih izdatkov, in predsednik Biden je med podpisovanjem uro pred izbruhom krize poudaril, da nikoli ne bi smeli prispeti tako daleč. Republikanski uporniki pa svojemu kongresnemu voditelju McCarthyju očitajo priklanjanje galopirajočemu demokratskemu zapravljanju. Opozarjajo na skupni dolg v višini 33 tisoč milijard dolarjev z 2200 milijardami letnega primanjkljaja.

Floridski predstavnik Matt Gaetz brusi nože. FOTO: AFP

Največji upornik Matt Gaetz je spomnil na pobudo držav BRICS za končanje statusa dolarja kot rezervne svetovne valute ter dogovor ob izvolitvi McCarthyja za predsednika predstavniškega doma o posameznih glasovanjih o proračunskih predlogih namesto »omnibus« glasovanja o skupni porabi. Floridski predstavnik še ni razkril, ali se bo res odločil za sprožitev glasovanja o nezaupnici kalifornijskemu prvaku, povedal pa je, da bo zahteval sesekljanje proračunov pravosodnega ministrstva, zveznega preiskovalnega urada FBI in urada za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive ATF. S tem je poudaril globlje spore od osebnega obračunavanja z McCarthyjem. Gaetz se zavzema za obsojence vdora v kongres s 6. januarja 2021 ter zahteva objavo vseh video posnetkov z usodnega dne. Nasprotuje tudi povečanju nadzora nad strelnim orožjem.

Demokratski predsednik Joe Biden je dobesedno tik pred dvanajsto podpisal zakonodajo. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Skupaj z arizonskim kongresnikom Andyjem Biggsom in nekaterimi drugimi republikanskimi uporniki nasprotuje novim milijardam dolarjev za Ukrajino v času »invazije« pribežnikov na južno mejo ZDA. McCarthy, ki ga lahko zaradi majhne večine republikancev v predstavniškem domu ogrozi že nekaj nezadovoljnežev, morda ne soglaša z manjšo podporo napadeni vzhodnoevropski državi. Ob domnevnih sedmih milijonih prestopov meje in več kot treh milijonih v ZDA izpuščenih prebežnikih pa tudi sam Bidna obtožuje, da je bil večkrat na večerji s tujimi poslovnimi partnerji svojega sina Hunterja kot na meji z Mehiko.

Ob proračunskih sporih pa je tretji najpomembnejši politik ZDA vendarle izjavil, da hoče biti odrasli v sobi in res so Američani že v treh drugih krizah financiranja vlade v minulem desetletju za finančne težave vojakov, policistov, kontrolorjev leta in drugih nujnih služb obsojali republikanske zagovornike omejevanja proračuna. V prihodnjih dneh bo jasno, ali bo to McCarthyja rešilo pred uporom v republikanskih vrstah, zaplete pa napoveduje tudi incident z – dobesedno – sprožitvijo alarma v upravni zgradbi kongresa. Newyorški demokratski predstavnik Jamaal Bowman je zatrdil, da je to naredil po nesreči, McCarthy pa napoveduje preiskavo.